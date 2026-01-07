ATP Brisbane: Medvedev spricht Kyrgios Mut zu

Nick Kyrgios hat beim ATP-Tour-250-Turnier in Brisbane in Runde eins gegen Aleksandar Kovacevic verloren. Kein Wunder nach der langen Pause.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.01.2026, 15:22 Uhr

© Getty Images Nick Kyrgios hat in Brisbane nicht immer happy gewirkt

Von nix kommt nix - und gerade Matchpraxis ist im Profitennis im Grunde genommen nicht zu ersetzen. Vielleicht quält sich deshalb ja auch Taylor Fritz durch den United Cup, obwohl das Knie dringend eine Pause fordert. Aber der US-Amerikaner hat in den letzten Jahren viele Matches bestritten (und gewonnen), dabei eine große Wettkampfhärte aufgebaut.

Diese fehlt Nick Kyrgios aktuell definitiv. Was keine Überraschung ist. Denn mit Ausnahme des eigenartigen Treffens mit Aryna Sabalenka in Dubai vor ein paar Tagen hat der Australier nicht an irgendeinem Wettkampfbetrieb teilgenommen. Das 3:6 und 4:6 gegen Aleksandar Kovacevic zum Auftakt in Brisbane fiel demnach erwartungsgemäß deutlich aus.

Kyrgios im Doppel erfolgreich gestartet

Wird das noch was mit den Australian Open, wo Kyrgios ja eine Wildcard für einen Start im Einzel bräuchte? Man hat den Eindruck: Kyrgios weiß es selbst nicht so recht. Immerhin erhält er aber Zuspruch von manchen Kollegen wie Daniil Medvedev, der in Brisbane an Position eins gesetzt ist. „Ich habe tatsächlich gerade in der Umkleide mit Medvedev gesprochen“, erzählte Kyrgios am Dienstag also. „Und er hat mir gesagt, dass es eben so sei, wenn man nur hier und da ein Match spielt. Da läuft es nicht immer so, wie man es sich vorstellt.“

Er möchte auf dem Auftritt in Brisbane aber aufbauen, so Kyrgios weiter. Nicht nur für die Australian Open, sondern womöglich für das ganze Jahr. „Was auch immer mir das bringen wird.“ Einfacher sollte es insgesamt im Doppel sein. Da ist Kyrgios mit Kumpel Thanasi Kokkinakis ja erfolgreich in die Saison 2026 gestartet.

