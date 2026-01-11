ATP Brisbane: Miedler und Cabral holen Titel gegen die Wimbledon-Sieger!

Lucas Miedler und Francisco Cabral sind perfekt in die Saison 2026 gestartet. Die beiden besiegten im Endspiel des ATP-Tour-250-Turniers in Melbourne Julian Cash und Lloyd Glasspool.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.01.2026, 06:45 Uhr

© GEPA Pictures Francisco Cabral und Lucas Miedler haben die Saison 2026 prächtig begonnen

Cash und Glasspool waren als Favoriten in diese Partie gegangen, schließlich firmieren die beiden ja aus aktuelle Wimbledonsieger. Aber am Ende waren es Lucas Miedler und sein portugiesischer Kollege Francisco Cabral, die mit 6:3, 3:6 und 10:8 die Nase vorne hatten.

Der Sieg von Miedler/Cabral war auch eine kleine Revanche für das Finale in Wien. Das hatten im Herbst 2025 Cash/Glasspool für sich entscheiden können.

Im Einzel wird der Champion von Brisbane erst später ermittelt. Im Finale treffen Daniil Medvedev und der Amerikaner Brandon Nakashima aufeinander.

