ATP Brisbane: Reilly Opelka gewinnt Aufschläger-Duell gegen Giovanni Mpetshi Perricard

Reilly Opelka hat seine Traumwoche in Brisbane fortgesetzt und am Samstag das Finale erreicht.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 04.01.2025, 13:15 Uhr

© Getty Images Reilly Opelka steht im Brisbane-Finale

Nach seinem Viertelfinalerfolg über Novak Djokovic hat Reilly Opelka beim ATP-250-Turnier in Brisbane am Samstag das Endspiel erreicht. Der US-Amerikaner setzte sich in der Vorschlussrunde gegen den Franzosen Giovanni Mpetshi Perricard mit 6:3 und 7:6 (4) durch.

Im Duell der beiden Monster-Aufschläger gelang Opelka mit dem Break zum 2:0 ein wahrer Traumstart. Wenig später musste der 27-Jährige dann jedoch einige bange Minuten überstehen, hatte er doch mit Problemen an seinem zuletzt lädierten rechten Handgelenk zu kämpfen. Dennoch ging der erste Satz mit 6:3 an Opelka.

Im zweiten Durchgang gelang anschließend keinem der beiden Spieler ein Break, weshalb die Entscheidung im Tiebreak fiel. In diesem unterlief Mpetshi Perricard mit einem Doppelfehler zum 3:5 ein folgenschwerer Fauxpas, Opelka jubelte wenig später über den Einzug ins Finale.

In diesem trifft der US-Amerikaner auf Jiri Lehecka. Der Tscheche profitierte am Samstag von der Aufgabe des Titelverteidigers Grigor Dimitrov.

Hier das Einzel-Tableau in Brisbane