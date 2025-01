ATP Brisbane: Titelverteidiger Dimitrov muss im Halbfinale aufgeben

Grigor Dimitrov musste im Halbfinale des ATP-250-Turniers von Brisbane gegen Jiri Lehecka verletzungsbedingt aufgeben.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 04.01.2025, 07:54 Uhr

© Getty Images Grigor Dimitrov musste am Samstag aufgeben

Rückschlag für Grigor Dimitrov: Der ehemalige Weltranglistendritte hat am Samstag im Halbfinale des ATP-250-Turniers von Brisbane verletzt aufgegeben und muss eine Woche vor Beginn der Australian Open um seinen Start beim ersten Grand-Slam-Event des Jahres bangen.

Dimitrov, der in Brisbane als Titelverteidiger an den Start gegangen war, konnte gegen den Tschechen Jiri Lehecka beim Stand von 4:6 und 4:4 nicht mehr weiterspielen. Der an Position zwei Bulgare hatte dabei offensichtlich mit Problemen am linken Oberschenkel bzw. im Gesäßbereich zu kämpfen.

Für Lehecka geht es im Finale am Sonntag unterdessen um seinen zweiten Karrieretitel. Im Endspiel wird es der Weltranglisten-28. mit Djokovic-Bezwinger Reilly Opelka oder Giovanni Mpetshi Perricard zu tun bekommen.

Hier das Einzel-Tableau in Brisbane