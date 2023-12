ATP Brisbane: Rune, Murray nach Training von Nadal beeindruckt

Rafael Nadal hat für sein Comeback offenbar. Zumindest bescheinigen ihm das die Kollegen, die mit ihm in Brisbane trainiert haben.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 30.12.2023, 14:39 Uhr

© Getty Images Zwei der Größten, die dieser Sport je gesehen hat: Rafael Nadal und Andy Murray nach ihrem Training in Brisbane

Eigentlich durfte man ja davon ausgehen, dass Rafael Nadal nur dann auf die ATP-Tour zurückkehrt, wenn er sich auch zu 100 Prozent sicher ist, dass er bei seinen Auftritten um den Turniersieg mitspielen kann. Noch lässt sich darüber keine belastungsfähige Aussage treffen. Die Eindrücke, die Nadal bei seinen Trainingseinheiten in Brisbane hinterlassen hat, zeugen aber von einer starken Verfassung der spanischen Legende.

So hat sich der an Position eins gesetzte Holger Rune folgendermaßen geäußert: „Das war wahrscheinlich das härteste Training, das ich im letzten halben Jahr gehabt habe“, wird Rune zitiert, der gegen Lokalmatador Max Purcell in das stark besetzte 250er-Event startet. Trainingspartner Nadal bekommt es zunächst entweder mit einem Qualifikanten oder einem Lucky Loser zu tun.

Murray gleich gegen Dimitrov

Er, Rune, habe sich danach mit seinem Team zusammengesetzt und gemeint, dass Nadal unglaublich gespielt hätte. Zu diesem Team gehören Stand jetzt übrigens noch nicht Severin Lüthi und Boris Becker, die aber bald zu Rune stoßen sollen.

Andy Murray hatte nun auch das Vergnügen, mit seinem alten Weggefährten zu trainieren. Und wünschte Nadal für seine Rückkehr alles Gute. Murray bekommt es übrigens gleich mit dem an Position zwei gesetzten Grigor Dimitrov zu tun.

Und auch Dominic Thiem hat den spanischen Großmeister schon angetestet. Und den Trainingssatz gegen Nadal verloren. Der aber natürlich wie alle anderen auch weiß, dass der richtige Test erst im ersten offiziellen Auftritt kommt.

