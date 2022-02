ATP Buenos Aires: Casper Ruud meldet sich zurück

Turnierfavorit Casper Ruud ist erfolgreich in das ATP-Tour-250-Turnier in Buenos Aires gestartet. Der Norweger hatte die Australian Open wegen einer Knöchelverletzung aussetzen müssen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.02.2022, 06:18 Uhr

© Getty Images Casper Ruud am Mittwoch in Buenos Aires

Die Rückkehr nach Buenos Aires ist für Casper Ruud erfolgreich verlaufen: In der argentinischen Hauptstadt hatte der Norweger 2020 seinen ersten Titel auf der ATP-Tour überhaupt geholt, zwei Jahre später startet Ruud bereits als Nummer eins in das traditionsreiche Sandplatz-Turnier. Und legte mit dem 7:6 (3) und 6:3 gegen Roberto Carballes Baena einen soliden Start hin.

Damit steht Ruud, der nach dem Saisoneinstieg beim ATP Cup aufgrund einer Knöchelverletzung auf die Australian Open verzichten musste, bereits im Viertelfinale. Dort geht es gegen Federico Coria, der Dusan Lajovic in drei Sätzen bezwingen konnte.

Ruuds Premiere als Titelverteidiger

Er hätte sich ein wenig nervös gefühlt, gab Ruud nach seinem Sieg zu Protokoll, schließlich müsse er hier erstmals einen Titel verteidigen. Seinen Viertelfinal-Gegner kennt Ruud leidlich gut. „Im letzten Jahr haben wir in Bastad gegeinander gespielt, das hatte ich so etwas wie Heimvorteil. Jetzt spielen wir hier in Buenos Aires, das ist seine Heimat.

Ebenfalls bereits unter den letzten acht sind Lorenzo Sonego nach einem Erfolg gegen den jungen Lokalmatador Sebastian Baez und Routinier Fernando Verdasco, der sich gegen Thiago Monteiro in drei Sätzen behaupten konnte.

