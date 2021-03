ATP Buenos Aires: Erster Heimsieg seit 2008 fix

Turnierfavorit Diego Schwartzman trifft im Endspiel des ATP-Tour-250-Events in Buenos Aires auf seinen Landsmann Francisco Cerundolo. Damit steht fest: Es wird den ersten Heimsieg seit 2008 geben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.03.2021, 10:17 Uhr

© Getty Images Kann es Francisco Cerundolo seinem Bruder gleichtun?

Diego Schwartzman hat es in seinem Halbfinale am Samstag in Buenos Aires eilig gehabt. Der an Position eins gesetzte Lokalmatador gewann gegen Miomir Kecmanovic mit 6:0 und 6:4. Und kann damit am heutigen Sonntag die Scharte von 2018 auswetzen: Damals hatte Schwartzman nach einem Comeback-Sieg gegen Dominic Thiem das Endspiel erreicht, war dort aber gegen Marco Cecchinato chancenlos. Fest steht jedenfalls: es wird einen argentinischen Heimsieg geben, denn Schwartzmans Gegner im Final ist Francisco Cerundolo, der sich wie schon sein Bruder Juan Manuel in der Vorwoche in Cordoba über die Qualifikation bis in den Finalsonntag gespielt hat.

Tatsächlich ist es schon eine Weile her, dass ein Argentinier sich in der Hauptstadt behaupten konnte: 2008 gewann David Nalbandian, im Jahr davor Juan Monaco. Auch Guillermo Coria und Gaston Gaudio konnten sich in jüngerer Vergangenheit in die Siegerliste von Buenos Aires eintragen, Rekordsieger ist und wird wohl immer Guillermo Vilas bleiben. Der legendäre Linkshänder holte sich gleich acht Mal den Titel.

So weit ist Diego Schwartzman über den gesamten Verlauf seiner Karriere noch nicht: Der 28-Jährige hat bislang drei Turniere auf der ATP-Tour gewonnen, zuletzt 2019 in Los Cabos. Francisco Cerundolo ist in dieser Hinsicht noch unbefleckt. Könnte aber Geschichte schreiben: Noch nie hat ein Brüderpaar auf der ATP-Tour in aufeinanderfolgenden Wochen einen Einzel-Titel geholt.

