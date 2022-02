ATP Buenos Aires: Juan Martin del Potro bei Comeback gegen Federico Delbonis

Der Argentinier Juan Martin del Potro bekommt es in Buenos Aires bei seiner Rückkehr auf die ATP-Tour mit seinem Landsmann Federico Delbonis zu tun.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 05.02.2022, 20:36 Uhr

© Getty Images Juan Martin del Potro bekommt es zum Auftakt des ATP-250-Event in Buenos Aires mit Federico Delbonis zu tun

Das Los hätte für Juan Martin del Potro bei seinem Comeback auch etwas leichter ausfallen dürfen: Der "Turm aus Tandil" bekommt es bei seinem ersten Turniermatch nach über zweieinhalb Jahren bei seinem Heimturnier in Buenos Aires mit seinem Landsmann Federico Delbonis zu tun. Der mit einer Wildcard bedachte US-Open-Champion von 2009 trifft bei der ATP-250-Sandplatz-Veranstaltung damit auf die Nummer sechs des Turniers, die aktuelle Nummer 41 des ATP-Rankings.

In einem möglichen Achtelfinale wären entweder der Spanier Pablo Andujar (mittels Protected Ranking am Start) oder mit Juan Ignacio Londero erneut ein Lokalmatador an der Reihe. Londero steht aufgrund seiner Viertelfinalteilnahme beim aktuell ausgetragenen Sandplatz-Turnier in Cordoba (ebenfalls Argentinien) mit einem Special Exempt im Hauptfeld. Sollte alles nach der Papierform gehen, stünde im Viertelfinale Fabio Fognini als Kontrahent parat.

Yannick Hanfmann startet in der Qualifikation

Als Nummer eins geht in der argentinischen Hauptstadt der Norweger Casper Ruud ins Turnier. Die Nummer acht des ATP-Rankings hat zum Auftakt ebenso ein Freilos wie Diego Schwartzman (Argentinien), Lorenzo Sonego (Italien) und bereits erwähnter Fognini. Spieler aus der DACH-Region sind im Hauptfeld von Buenos Aires nicht dabei, lediglich Yannick Hanfmann bestreitet die Qualifikation und trifft dort zum Auftakt auf den Spanier Mario Vilella Martinez.

Hier das Einzel-Draw aus Buenos Aires