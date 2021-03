ATP Buenos Aires: Schwartzman vor Heimsieg, Cerundolo vor Premiere

Beim ATP-Tour-250-Turnier in Buenos Aires stehen zwei Argentinier im Halbfinale: Diego Schwartzman trifft auf Miomir Kecmanovic, Francisco Cerundolo bekommt es mit Albert Ramos-Vinolas zu tun.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.03.2021, 07:35 Uhr

© Getty Images Diego Schwartzman möchte in Buenos Aires jubeln

In Buenos Aires könnte am Sonntag ein kleines, feines Kapitel Tennisgeschichte geschrieben werden. Dann nämlich, wenn sich einer der beiden im Tableau verbliebenen Lokalmatadoren den Titel holt. Für Diego Schwartzman wäre es der erste Heimsieg, eine nette Story. Fast noch spektakulärer allerdings würde sich ein Triumph von Francisco Cerundolo ausnehmen. Der könnte nämlich seinem Bruder Juan Manuel nachfolgen, der vergangene Woche in Cordoba den Titel geholt hat. Die Cerundolos wären damit das erste Brüderpaar, das in aufeinanderfolgenden Wochen ein Turnier auf der ATP-Tour gewänne.

Noch aber sind die Halbfinali zu spielen. Und da bekommt es Turnierfavorit Schwartzman mit dem Serben Miomir Kecmanovic zu tun. Der konnte sich am Freitag im Viertelfinale gegen seinen Landsmann Laslo Djere nach einer Spielzeit von 2:10 Stunden mit 6;4 und 7:6 (6) durchsetzen. Schwartzman wiederum gewann gegen Jaume Munar mit 6:2 und 7:5.

Francisco Cerundolo musste gegen Veteran Pablo Andujar über die volle Distanz gehen, gewann mit 1:6, 6:3 und 6:2. Es seien zwei großartige Wochen für ihn und seinen Bruder, erklärte Francisco, der wie Juan Manuel in Cordoba über die Qualifikation ins Viertelfinale vorgestoßen war. Dort geht es gegen Albert Ramos-Vinolas. Der Spanier setzte sich gegen Sumit Nagal aus Indien mit 4:6, 6:2 und 7:5 durch.

