ATP Bukarest: Baez und Cobolli spielen um den Titel

Sebastian Baez und Flavio Cobolli bestreiten das Endspiel beim ATP 250er-Turnier in Bukarest. Beide Spieler dominierten ihre Partien und siegten in ihren jeweiligen Halbfinals in zwei Sätzen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.04.2025, 15:52 Uhr

© Getty Images Sebastian Baez hat am Sonntag die Chance auf den achten ATP-Titel.

Den Tag beim Sandplatzturnier in der rumänischen Hauptstadt eröffnete Sebastian Baez im Duell mit dem Ungarn Marton Fucsovics. Der als schwer bezwingbar geltende Osteuropäer konnte an diesem Samstag jedoch nur wenig der Sandplatz-Expertise von Baez entgegensetzen. 6:2, 6:2 siegte der 36. des aktuellen ATP-Rankings gegen die Nummer 90 der ATP-Charts.

Auch das zweite Halbfinale endete im Anschluss deutlich. Flavio Cobolli ließ Damir Dzumhur ebenfalls keine Chance und flog mit einem 6:3, 6:0 in das Endspiel am Sonntag. Lediglich 65 Minuten dauerte die Partie zwischen der siegreichen Nummer 45 und der 65 der Tenniswelt.

Cobolli im zweiten Endspiel auf der ATP Tour

Der an Position drei gesetzte Flavio Cobolli kann am Sonntag beim von Ion Tiriac organisierten Event seinen ersten ATP-Tourtitel erspielen. Im vergangenen Jahr unterlag der Italiener im Endspiel von Washington dem US-Amerikaner Sebastian Korda bei der Finalpremiere. Sebastian Baez hat diese Feuertaufe bereits im Jahr 2022 erleben dürfen und nun die Chance auf den achten Karrieretitel auf der ATP Tour. Alle bisherigen Trophäen holte 24-Jährige auf Sand.

