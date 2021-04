ATP Cagliari: Laslo Djere stopp Lorenzo Musetti, Struff und Hanfmann scheitern

Lorenzo Musettis Lauf beim ATP-250-Event von Cagliari ist gestoppt. Der junge Italiener unterlag am Freitag dem Serben Laslo Djere. Auch die beiden Deutschen Jan-Lennard Struff und Yannick Hanfmann sind im Viertelfinale hauchdünn gescheitert.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 09.04.2021, 21:25 Uhr

Nichtsdestotrotz war das ATP-250-Event von Cagliari eine weitere große Talentprobe der italienischen Nachwuchshoffnung Lorenzo Musetti. Und das aus zweierlei Hinsicht. Zum Start in das Turnier hatte der 19-Jährige einen enttäuschenden Dennis Novak nahezu demontiert, in der zweiten Runde bewies der Mann aus Genua dann Nervenstärke. Und besiegte die Nummer eins des Turniers Dan Evans im Tiebreak des dritten Satzes - nach Abwehr von Matchbällen.

Nun ist dieser Run aber zu Ende gegangen. Im Viertelfinale musste sich Musetti dem Sandplatzspezialisten Laslo Djere geschlagen geben. Der zweifache ATP-Tour-Titelträger bewies im dritten Satz mit 6:2 den längeren Atem und trifft nun auf Nikoloz Basilashvili, welcher den Deutschen Jan-Lennard Struff in einer umkämpften Partie in drei Sätzen aus dem Bewerb nahm. Der Warsteiner hatte sich mit Siegen über Liam Broady und Jaoa Susa ins Viertelfinale gespielt.

Sonego schlägt Hanfmann

Ebenfalls Endstation in der Runde der letzten Acht war unterdessen für den zweiten verbliebenenen Deutschen im Cagliari-Hauptfeld. Yannick Hanfmann, der eine starke Tenniswoche mit Siegen über Marco Ceccinato und den US-Amerikaner Tommy Paul hingelegt hatte, scheiterte im Viertelfinale in einem umkämpften Match am Djokovic-Bezwinger vom Vorjahr, dem Lokalmatadoren Lorenzo Sonego.

Der Deutsche hatte dabei jedoch im zweiten Satz bereits auf dem Matchgewinn aufschlagen, musste sich schlussendlich aber doch im Tiebreak geschlagen geben. Im dritten Satz sah der 29-Jährige dann kein Land mehr. Lorenzo Sonego schlägt in der Vorschlussrunde gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz auf, der in der Runde der letzten Acht gegen Aljaz Bedene die Oberhand behalten hatte.

Hier geht´s zum Draw von Cagliari!