ATP Cagliari: Lorenzo Sonego holt Heimtitel

Der Italiener Lorenzo Sonego hat bei den Sardegna Open den zweiten Einzel-Titel seiner Laufbahn geholt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 11.04.2021, 16:41 Uhr

Der Weltranglisten-34. schlug im Finale Laslo Djere mit 2:6, 7:6 (5) und 6:4 und gewann damit seinen zweiten Titel nach den Antalya Open in 2019.

Sonego war sogar doppelt erfolgreich in Cagliari: Zuvor hatte er bereits den Doppeltitel gewonnen, an der Seite von Andrea Vavassori. Er ist der erste Spieler seit Feliciano Lopez in Queen's 2019, dem dies gelang.

Im Doppel war es sein Premierentriumph auf der ATP-Tour.

