ATP Cagliari: Novak zieht Match-Up mit Jungstar Musetti

Dennis Novak hat zum Auftakt des ATP-Tour-250-Turniers in Cagliari eine interessante Aufgabe zugelost bekommen: Österreichs Nummer zwei trifft auf den italienischen Jungstar Lorenzo Musetti.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.04.2021, 19:24 Uhr

© GEPA Pictures Dennis Novak hat in Cagliari eine spannende Aufgabe zugelost bekommen

Noch ist Daniel Evans in Miami engagiert, die britische Nummer eins hat beim ersten ATP-Masters-1000-Turnier des Jahres im Doppel an der Seite von Neal Skupski etwas überraschend das Endspiel erreicht. Danach geht es für Evans weiter nach Cagliari, wo er das Teilnehmerfeld des ATP-Tour-250-Turniers anführt. Der erste Gegner desTurnierfavoriten wird in einem interessanten Match gekürt: Österreichs Nummer zwei, Dennis Novak, trifft auf den italienischen Teenager Lorenzo Musetti, der nach seinem Halbfinaleinzug in Acapulco auch in Miami eine Talentprobe abgeliefert hat. Bis er gegen Marin Cilic den Kürzeren zog.

Novak hat sich die Reise in die USA gespart, stattdessen früh mit der Vorbereitung auf die Sandplatzsaison begonnen. Die sein Kumpel Dominic Thiem möglicherweise erst in Madrid beginnen wird.

Aus deutscher Sicht trägt wohl Jan-Lennard Struff die größten Hoffnungen: Der Warsteiner, an Position fünf gesetzt, eröffnet gegen Joao Sousa. Yannick Hanfmann trifft mit Tommy Paul auf die Nummer acht des 250er-Events.

Interessantes gibt es aus dem Doppel zu berichten: Matteo Berrettini, der für das Einzel nicht genannt hat, tritt dort mit Bruder Jacopo an.

