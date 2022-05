ATP: Carlos Alcaraz sagt Start in Rom ab

Carlos Alcaraz wird nicht beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom starten. Das wurde am Montag bekannt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.05.2022, 11:01 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz wird im Foro Italico 2021 fehlen

Vor allem die Matches gegen Rafael Nadal und Novak Djokovic am Freitag und Samstag in Madrid haben ordentlich an der Substanz von Carlos Alcaraz gezehrt, im Endspiel gegen Alexander Zverev wurde der Spanier dann von der Euphorie der Fans getragen. Aber wie schon zu Beginn des Jahres, als Alcaraz seinen Turnierplan sehr schlau gestaltet hat, legt er nun eine Pause ein, um sich für das nächste große Ziel, die French Open in Paris, vorzubereiten. Und also wird das ATP-Masters-1000-Turnier in Rom ohne den 19-Jährigen über die Bühne gehen.

Nachdem das Tableau schon ausgelost wurde, kommt der Lucky Loser Emil Ruusuvuori damit direkt in die zweite Runde. Alcaraz wäre an Position sieben gestartet, mit der Aussicht, im Viertelfinale wie schon im Endspiel von Madrid auf Alexander Zverev zu treffen.

