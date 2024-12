ATP: Carlos Alcaraz sieht Andy Murray als idealen Coach für Novka Djokovic

Carlos Alcaraz findet die angekündigte Zusammenarbeit zwischen Novak Djokovic und Andy Murray “einfach unglaublich”. Und auch der Spanier selbst hat Änderungen in seinem Team vorgenommen.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 06.12.2024, 12:13 Uhr

Carlos Alcaraz hat mit einer interessanten Aussage zur Zusammenarbeit von Novak Djokovic und Andy Murray aufhorchen lassen. So sagte der Spanier beim Exhibition-Turnier “The Garden Cup” in New York: „Es ist, als würde man gegen beide spielen.“ Für das Tennis sei diese Kooperation „einfach unglaublich“. Murray wird ab der kommenden Saison mit dem Serben trainieren.

Djokovic plant sein erstes Turnier mit dem zweifachen Wimbldeon-Champion beim Jahreswechsel in Brisbane (29. Dezember bis 5. Januar), wo er seinen 100. ATP-Titel anstrebt. Es ist Djokovics zweite Teilnahme in Brisbane nach seinem Erstrunden-Aus 2009 - lang, lang ist's her.

Übrigens: Auch Alcaraz selbst nahm Veränderungen in seinem Team vor. Samuel López, ehemaliger Coach von Pablo Carreño Busta, ergänzt nun das Team um Juan Carlos Ferrero. Alcaraz ist sichtlich begeistert: „Sie vertrauen einander zu hundert Prozent." Mit beiden reisen zu können, werde großartig für seine Weiterentwicklung sein.

Mit López und Ferrero möchte Alcaraz 2025 weitere Erfolge feiern. Besonders die Australian Open hat er im Blick: „Ich bin mir sicher, dass ich sie früher oder später gewinnen werde – hoffentlich dieses Mal.“ Die Australian Open sind der einzige Major-Titel, der dem 21-Jährigen noch fehlt. Seine bisherigen Erfolge umfassen die French Open (2023), Wimbledon (2023 und 2024) sowie die US Open (2022).