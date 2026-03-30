ATP: Carlos Alcaraz startet mit klarer Mission in die Sandplatzsaison

Carlos Alcaraz bereitet sich in seiner Heimat Murcia intensiv auf die europäische Sandplatzsaison vor. Beim Masters in Monte-Carlo steht für den Weltranglistenersten der Titel und damit auch eine Menge Punkte auf dem Spiel.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 30.03.2026, 06:15 Uhr

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© Getty Images Carlos Alcaraz bereitet sich in seiner Heimat Murcia auf die europäische Sandplatzsaison vor

Carlos Alcaraz hat den Schalter umgelegt. Nach dem Abschluss der ersten Hartplatzphase des Jahres richtet der Spanier den Fokus voll auf Sand – und das wie gewohnt in seiner Heimat. In Murcia arbeitet der Weltranglistenerste aktuell intensiv an seinem Spiel, ehe es Anfang April mit den Monte-Carlo Masters 2026 ernst wird.

Die Vorbereitungen laufen dabei sichtbar auf Hochtouren. Auf der Anlage des Real Sociedad Club de Campo feilt Alcaraz an den Details – vor allem an Rückhand, Aufschlag und den typischen Anpassungen für den Sand. Auch sein gefürchteter Stoppball steht wieder im Fokus. Beobachter konnten zudem erkennen, dass er weiter an seinem Service arbeitet, der in seiner Bewegung immer wieder Vergleiche zu Novak Djokovic aufkommen lässt.

Das Warum ist klar: In Monte-Carlo geht es für Alcaraz nicht nur um den nächsten Titel, sondern auch um satte 1.000 Punkte. Im Vorjahr hatte er das Turnier gewonnen – damals mit einem Finalsieg gegen Lorenzo Musetti. Auf dem Weg dorthin ließ er unter anderem Francisco Cerundolo, Daniel Altmaier und Arthur Fils hinter sich.

Zuletzt ungewohnte Niederlagen

Dass Alcaraz auf Sand ohnehin zu den der Maßstab aller Dinge ist, zeigte er auch über die gesamte vergangene Saison. Nach dem Triumph in Monte-Carlo folgte ein Finale in Barcelona, ehe er sich in Rom den nächsten großen Titel sicherte – inklusive Finalsieg gegen Jannik Sinner. Den Höhepunkt setzte er schließlich bei den French Open, wo er in einem epischen Finale ebenfalls Sinner niederrang.

Ganz reibungslos verlief der Start ins Jahr 2026 zuletzt allerdings nicht mehr. Zwar holte sich Alcaraz früh Titel und präsentierte sich in starker Form, doch in Indian Wells und Miami setzte es ungewohnte Niederlagen gegen Daniil Medvedev und Sebastian Korda.

Die Richtung ist dennoch klar: Alcaraz will auf seinem Lieblingsbelag wieder dominieren und den Abstand zur Konkurrenz weiter ausbauen. Gerade mit Blick auf Sinner, der aktuell in den ATP-Charts deutlich hinter ihm liegt, könnte ein erfolgreicher Sandfrühling die Kräfteverhältnisse weiter festigen. Monte-Carlo wird dabei zum ersten echten Gradmesser.