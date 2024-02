ATP: Carlos Bernardes gibt seine Abschieds-Tour

Carlos Bernardes, einer der bekanntesten Schiedsrichter auf der ATP-Tour, wird Ende des Jahres 2024 seine Karriere beenden.

© GEPA Pictures Carlos Bernardes wird seine Karriere Ende 2024 beenden

Mit Stuhlschiedsrichtern im Tennis verhält es sich ja wie mit deren Kollegen im Fußball: Im Zweifel sind diejenigen Unparteiischen die besten, die man als Zuschauer (und Spieler) gar nicht bemerkt. Marija Cicak wäre in dieser Hinsicht ein guter Anhaltspunkt, die souveräne Spielführung der Kroatin sollte jedem Kollegen und jeder Kollegin ein leuchtendes Vorbild sein.

Was nicht heißt, dass etwas extrovertiertere Umpires wie Mohamed Lahyani ihren Job nicht auch gut erledigen. Lahyani scheut sich ja mit am wenigsten, Ausrufe seines Linienpersonals zu überstimmen. So es denn noch überhaupt Linienpersonal gibt.

Bernardes erleidet Herzinfarkt

Carlos Bernardes nun liegt mit seinem Ansatz irgendwo zwischen Cicak und Lahyani. Der Brasilianer zählt zu den bekanntesten Schiedsrichtern auf der ATP-Tour - und wird Ende 2024 seine Karriere beenden. Für Kontroversen mit Spielern war Bernardes nie bekannt, am ehesten erinnert man sich da noch an eine verbale Auseinandersetzung mit Rafael Nadal in Rio de Janeiro.

In die Schlagzeilen geriet Bernardes vor etwas mehr als drei Jahren: Anfang 2021 ereilte ihn vor Beginn der Australian Open ein Herzinfarkt, der ihn für ein paar Wochen außer Gefecht setzte. Die kommenden Monate werden nun zur großen Abschiedstour für Carlos Bernardes. Von der man so wenig als möglich mitbekommen sollte.