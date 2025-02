ATP: Casper Ruud und Toni Nadal springen Jannik Sinner zur Seite

Und es gibt sie doch, die Unterstützung für Jannik Sinner in ATP-Kreisen. Und zwar von Casper Ruud und Toni Nadal.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 25.02.2025, 17:29 Uhr

© Getty Images Toni Nadal zu Zeiten, als er noch Coach seines Neffen Rafael war

Toni Nadal hat schon viel, wenn nicht alles auf der ATP-Tour gesehen. Und auch wenn er sich schon lange nur noch um die Belange der Rafa Nadal Academy in Manacor kümmert und nicht als Coach um seinen Neffen, so hat das Wort von Onkel Toni nach wie vor Gewicht. Zumal er ja auch als Turnierdirektor der Mallorca Championships fungiert.

„Ich bin gegen die Sanktion“, wird Nadal in der Marca zitiert. „Ich kenne Sinner persönlich und es war nicht seine Absicht, ein Verbrechen zu verüben. Man kann keine Person derart behandeln für einen Fehler, der zufällig zustande gekommen ist.“

Dass es Kritik am vermeintlich sehr günstigen Ausgang des Verfahrens und dem Zeitraum der Sperre gab, irritiert Onkel Toni. „Ich bin überrascht, dass sich verschiedene Spieler dagegen positioniert haben. Sogar welche aus dem höchsten Level - und einige, die selbst nicht besonders sauber sind.“ Wen genau er damit gemeint hat, ließ Nadal offen.

Ruud zeigt Empathie mit Sinner

Unterstützung, zumindest mentaler Art, bekam Sinner auch von Casper Ruud. „Es tut mir richtig leid für Jannik“, erklärte Ruud am Rande des ATP-Turniers in Acapulco im Gespräch mit dem US-Journalisten Ben Rothenberg. „Meiner Meinung nach hat er nicht absichtlich falsch gemacht.“ Dass es zu einer Einigung in Doping-Fällen kommt, sei nichts Außergewöhnliches, so Ruud.

„Wenn ich in Jannik Schuhen stecken würde, hätte ich natürlich auch gerne die Möglichkeit ergriffen, mich in einem Gerichtsverfahren zu verteidigen“, so Ruud weiter. „Aber natürlich gibt es bei Prozessen immer die Gefahr, dass man schuldig gesprochen wird. Auch wenn man es nicht ist.“

“Jannik wird vier von neun Masters-1000-Turniere versäumen für etwas, das er nicht absichtlich gemacht hat. Ich hoffe, er behält seinen Kopf oben.”