ATP Challenger: Altmaier um Einzel- Struff und Otte um Doppel-Titel in Phoenix

Beim grandios besetzten ATP-Challenger-Turnier in Phoenix hat Daniel Altmaier das Endspiel erreicht. Auch im Doppel könnte es mit Jan-Lennard Struff und Oscar Otte einen deutsche Erfolg geben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.03.2022, 10:08 Uhr

© Getty Images Daniel Altmaier spielt heute um den Titel in Phoenix

Eine Hürde hat Daniel Altmaier beim ATP-Challenger in Phoenix auf dem Weg zum Turniersieg noch zu nehmen: Nach seinem 7:6 (5) und 7:5 im Halbfinale gegen Liam Broady trifft der Deutsche im heutigen Endspiel auf den US-Amerikaner Denis Kudla. Ein Finale, mit dem nicht unbedingt zu rechnen war. Denn in Phoenix waren Branchengrößen wie Benoit Paire oder Lorenzo Musetti, aber auch Ex-Top-Ten-Spieler wie Richard Gasquet oder David Goffin am Start.

Und auch Jan-Lennard Struff. Für den es im Einzel zwar nicht rund läuft, im Doppelhat Struff mit Oscar Otte im Halbfinale aber einen richtigen Coup gelandet. Und die beiden Weltranglisten-Ersten Nikola Mektic und Mate Pavic mit 7:5, 2:6 und 10:7 aus dem Wettbewerb geworfen. Im Endspiel treffen Struff und Otte auf Treat Huey und Denis Kudla. Der ja zuvor im Einzel ran muss.

Mit dem Finaleinzug in Phoenix hat Daniel Altmaier übrigens bereits ein neues Karriere-Hoch sicher. Er war am Montag erstmals unter den bedten 70 Profis geführt werden. Im Falle eines Sieges ginge es sogar vor bis auf Rang 59.

Hier das Einzel-Tableau in Phoenix