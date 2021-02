ATP-Challenger Biella: Andy Murray startet gegen Maximilian Marterer

Andy Murray hat beim ATP-Challenger-Turnier in Biella einen deutschen Gegner zugelost bekommen: Der dreimalige Major-Sieger startet gegen Maximilian Marterer.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.02.2021, 13:07 Uhr

© Getty Images Andy Murray spielt kommende Woche in Italien

Maxi Marterer hat schon auf dem Court Phlippe-Chatrier gegen Rafael Nadal gespielt, in der vierten Runde der French Open 2018. Knapp drei Jahre später muss es der deutsche Linkshänder nun in kleinerem Rahmen angehen lassen, der Gegner bringt aber beinahe dieselbe Strahlkraft mit wie Nadal: Marterer fordert in Runde eins des ATP-Challenger-Turniers von Biella in Italien Andy Murray.

Der dreimalige Sieger eines Grand-Slam-Turniers war aufgrund eines positiven Corona-Tests nicht mehr rechtzeitig zu den Australian Open gekommen. Und versucht sich nun also auf der zweiten Ebene des professionellen Tennissports, während die alten Kollegen in Melbourne auf Titeljagd gehen. Murray hatte bereits einen Start bei einem der bedien Turniere im französischen Quimper in Erwägung gezogen, sich dann aber dagegen entschieden. In Biella geht der Schotte als Nummer eins ins Turnier.

Marterer ist übrigens nicht der einzige Deutsche, der per se im Hauptfeld steht: Auch Daniel Masur (eröffnet gegen Stefano Napolitano), Matthias Bachinger (gegen Adrian Andreev) und Veteran Tobias Kamke (gegen Roberto Marcora) werden im 32er-Raster geführt.