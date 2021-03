ATP Challenger Biella live: Sebastian Ofner vs. Matthias Bachinger im Livestream und Liveticker

Sebastian Ofner und Matthias Bachinger treffen beim vierten ATP-Challenger-Turnier in Biella im Viertelfinale aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 15:30 Uhr im Livestream auf der Seite der ATP und in unserem Match-Tracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.03.2021, 10:09 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

© GEPA Pictures Sebastian Ofner trifft auf Matthias Bachinger

Biella stellt sich in diesen Tagen immer mehr als das Epizentrum der ATP-Challenger-Tour heraus. Bei der bereits vierten Ausgabe in diesem Jahr treffen am heutigen Freitag im Viertelfinale Sebastian Ofner und Matthias Bachinger aufeinander.

Beide Spieler sind ungesetzt in das Turnier gegangen, Ofner hat gegen Nicola Kuhn und Yannick Maden noch keinen Satz abgegeben. Bachinger musste gegen Akira Santillan über drei Sätze, besiegte danach den italienischen Routiner Andreas Seppi mit 6:3 und 7:5.

Ofner vs. Bachinger - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Sebastian Ofner und Matthias Bachinger gibt es ab ca. 14:30 Uhr im Livestream der ATP-Challenger-Tour.

Hier das Einzel-Tableau von Biella 4