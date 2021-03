ATP Challenger Biella: Sebastian Ofner muss gegen Matthias Bachinger aufgeben

Sebastian Ofner ist im Viertelfinale des Challenger-Turniers "Biella 4" im Viertelfinale ausgeschieden. Der Österreicher musste gegen den Deutschen Matthias Bachinger zu Beginn des zweiten Satzes aufgeben.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 19.03.2021, 19:52 Uhr

© GEPA Pictures Sebastian Ofner musste gegen Matthias Bachinger aufgeben

Bei der bereits vierten Ausgabe des ATP-Challenger-Turniers in Biella könnte es zu einem rein deutschen Finale kommen: Denn sowohl Matthias Bachinger als auch Daniel Masur stehen im Halbfinale und könnten mit jeweils einem weiteren Sieg ein schwarz-rot-goldenes Endspiel fixieren.

Bachinger, der sich in der Runde zuvor gegen Andreas Seppi durchgesetzt hatte, profitierte dabei in seinem Viertelfinale von einer Aufgabe seines österreichischen Gegners Sebastian Ofner. Nach umkämpftem ersten Satz, den der Deutsche im Tiebreak für sich entschieden hatte, musste Ofner zu Beginn des zweiten Satzes - offenbar von Rückenproblemen geplagt - aufgeben. Im Halbfinale trifft Bachinger auf Benjamin Bonzi.

Masur setzte sich in der Runde der letzten Acht gegen Sergiy Stakhovsky mit 7:6 (3) und 6:4 durch. In der Vorschlussrunde bekommt er es nun mit Illya Marchenko, der das erste Turnier in Biella gewonnen hatte, zu tun.

Hier das Einzel-Tableau von Biella 4