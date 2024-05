ATP Challenger Bordeaux: Die Old Boys dürfen heute schon wieder ran

Stan Wawrinka, Andy Murray und Roberto Bautista Agut sind beim ATP-Challenger-Turnier in Bordeaux mit Siegen gestartet. Und sind heute schon wieder im Einsatz.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 16.05.2024, 07:19 Uhr

© Getty Images Stan Wawrinka ist in Bordeaux gut gestartet

Andy Murray hat sein Erstrunden-Match beim ATP-Challenger-Turnier in Bordeaux am Mittwoch spät begonnen. Musste dann gegen den französischen Qualifikanten Kyrian Jacquet aber nicht über die volle Distanz gehen. Denn der Lokalmatador gab beim Stand von 7:5 und 2:0 für Murray auf, gerade mal 64 Minuten waren da gespielt. Murray wird diesen Sieg gerne nehmen, schließlich ist der Auftritt in Bordeaux der erste seit seinem Aus in Miami, wo sich der zweimalige Olympia-Champion ja auch am Sprunggelenk verletzt hatte.

Mit Stan Wawrinka hat eine zweite, mit drei Major-Titeln dekorierte Legende den Einzug in das Achtelfinale geschafft. Wawrinka gewann sein Auftaktmatch gegen Bernabe Zapata Miralles mit 7:5 und 6:3.

Der Dritte im Bunde der Old Boys in Bordeaux ist Roberto Bautista Agut. Der Spanier hatte am Mittwoch mit Mackenzie McDonald im ersten Satz hart zu kämpfen, gewann aber schließlich mit 7:6 (2) und 6:0.

Zeit zum Ausruhen bleibt den drei Veteranen nicht, schon heute geht es in Bordeaux weiter. Die schwierigste Aufgabe hat dabei wohl Stan Wawrinka ausgefasst, der auf den an Position zwei gesetzten Pedro Martinez trifft. Andy Murray darf wieder das letzte Match des Tages auf dem Center Court bestreiten - und wieder wartet mit Gregoire Barrere ein Franzose. Roebrto Bautista Agut schließlich bekommt es im Achtelfinale mit Taro Daniel zu tun.

