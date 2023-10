ATP Challenger Bratislava live: Dominic Thiem vs. Vitaliy Sachko im TV, Livestream und Liveticker

Dominic Thiem trifft in der ersten Runde des ATP-Challenger-Turniers in Bratislava auf Vitaliy Sachko. Das Match gibt es ab ca 18:00 Uhr im Stream auf der ATP-Challenger-Seite und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.10.2023, 11:45 Uhr

Dominic Thiem trifft in Bratislava auf Vitaliy Sachko

Dominic Thiem schlägt in dieses Woche wieder auf der Challenger-Tour auf. Der US-Open-Sieger von 2020 ist in Bratislava topgesetzt und bekommt es zum Auftakt mit Vitaliy Sachko zu tun. Das bisher einzige Aufeinandertreffen mit dem Ukrainer gewann Thiem vor drei Jahren in der ersten Runde der Erste Bank Open in Wien mit 6:4 und 7:5.

Thiem gegen Sachko - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Dominic Thiem und Vitaliy Sachko gibt es ab ca. 18:00 Uhr im Stream auf der ATP-Challenger-Seite und in unserem Liveticker.

Das Einzel-Tableau in Bratislava