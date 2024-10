ATP Basel: Rublev und Wawrinka siegen, Ruud scheidet aus

Während Andrey Rublev und Stan Wawrinka beim ATP-500-Turnier in Basel am Mittwoch Siege feierten, schied Casper Ruud in Runde eins aus.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 23.10.2024, 21:59 Uhr

© Getty Images Andrey Rublev steht im Basel-Viertelfinale

Andrey Rublev steht beim ATP-500-Turnier in Basel bereits im Viertelfinale. Der topgesetzte Russe setzte sich im Achtelfinale gegen den Chilenen Alejandro Tabilo mit 7:6 (3) und 6:1 durch und blieb in der Schweiz damit ohne Satzverlust. Am Freitag trifft der 27-Jährige auf Ben Shelton oder Stan Wawrinka.

Wawrinka durfte am Mittwoch nämlich ebenfalls über einen Sieg jubeln - und dieser war für den Lokalmatador gleich in mehrfacher Hinsicht besonders. Mit dem 6:3, 3:6 und 7:5 über Adrian Mannarino avancierte der 39-Jährige zum ältesten Spieler, der jemals ein Match in Basel gewonnen hat. Und ganz nebenbei siegte Wawrinka im vierten Duell mit dem Franzosen zum ersten Mal.

Keinen Grund zur Freude hatte hingegen Casper Ruud: Die Nummer zwei des Turniers verlor ihre Auftaktpartie gegen Roberto Bautista Agut mit 3:6, 6:3 und 3:6 und musste im Rennen um die ATP Finals somit einen großen Rückschlag hinnehmen. Bautista Agut, der in der Vorwoche in Antwerpen triumphiert hatte, bekommt es in der Runde der letzten 16 mit Denis Shapovalov zu tun.

Shapovalovs Landsmann Felix Auger-Aliassime setzte seine überragende Siegesserie in Basel am Mittwoch unterdessen fort.

