ATP-Challenger Cleveland: Schweizer Talent Dominic Sticker gewinnt zweiten Challenger-Titel

Das 19-jährige Schweizer Top-Talent Dominic Stricker holt sich mit dem Titel beim Hartplatz-Event in Cleveland seinen zweiten Titel auf der ATP-Challenger-Tour.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 07.02.2022, 13:30 Uhr

© Getty Images Dominic Stricker hat in Cleveland, Ohio seinen zweiten Erfolg auf der ATP-Challenger-Tour geholt

Spitzen-Leistung von Dominic Stricker beim ATP-Challenger-Turnier in Cleveland, Ohio. Der 19-jährige Schweizer fährt im Endspiel des ATP-Hartplatz-Events mit einem 7:5,-6:1-Erfolg über den an drei gesetzten Japaner Yoshihito Nishioka seinen zweiten Triumph auf der Challenger-Tour ein. Im Vorjahr holte der Jungspund aus dem Kanton Bern (Münsingen) bereits den Titel beim Heimturnier in Lugano.

Auch auf der großen ATP-Tour war Stricker 2021 bereits erfolgreich gewesen, allerdings "nur" im Doppelwettbewerb der Sandplatz-Heim-Veranstaltung in Gstaad, als er mit seinem Landsmann Marc-Andrea Hüsler im Finale die polnische Paarung Szymon Walkow und Jan Zielinski 6:1, 7:6 (7) bezwingen konnte.

Mit Wawrinka und Rosset in bester Gesellschaft

In der ersten Runde des mit 53.120 US-Dollar dotierten Indoor-Events in den USA besiegte der Eidgenosse den um 18 Jahre älteren italienischen Routinier Andreas Seppi mit 6:4, 6:4. Der aktuell Weltranglisten-100. war in Cleveland an Nummer zwei gesetzt. Die US-amerikanische Nummer eins Tennys Sandgren war im Achtelfinale an Thomas Fabbiano (Italien) gescheitert.

Stricker ist mit seiem zweiten Challenger-Erfolg vor seinem zwanzigsten Geburtstag in bester Gesellschaft. Lediglich Grand-Slam-Champion Stan Wawrinka und der Ex-Top-Ten-Spieler Marc Rosset konnten als Schweizer Teenager mehr als einen Turniersieg auf der Challenger-Tour holen. Im Ranking verbesserte sich der Junioren-Grand-Slam-Champion um 40 Positionen auf Rang 164 und ist damit aktuell drittbester Schweizer in der Herren-Weltrangliste - neun Plätze vor Wawrinka.

