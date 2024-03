ATP-Challenger Hamburg: Henri Squire kurz vor Heimsieg

Henri Squire fehlt noch ein Sieg auf den Triumph beim ATP-Challenger-Turnier in Hamburg. Der Deutsche spielt morgen im Endspiel gegen Clement Chidekh aus Frankreich.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.03.2024, 17:58 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Henri Squire hat in Hamburg das Finale erreicht

Klappt es in Hamburg in diesem Jahr mit einem Heimsieg für einen deutschen Starter? Henri Squire hat nach dem 6:3 und 7:5 gegen Alexander Blockx alle Chancen dazu. Denn im Endspiel geht es gegen einen Qualifikanten, nämlich Clement Chidekh. Der wiederum konnte sich in der Vorschlussrunde gegen Yuta Shimizu mit 6:3 und 7:6 (6) behaupten.

Auf dem Weg ins Finale konnte sich Henri Squire znächst gegen den Kanadier Steven Diez durchsetzen, danach gewann er gegen Yasutaka Uchiyama, profitierte im Viertelfinale von der Aufgabe von Landsmann Rudi Molleker.

Auf den Gewinner in Hamburg warten neben einem Preisgeld von 5.080.- EUR auch 50 Punkte für die Weltrangliste. Der Finalverlierer muss sich mit 25 ATP-Zählern bescheiden.

Hier das Einzel-Tableau in Hamburg