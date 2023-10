ATP Challenger Ismaning: Molleker siegt zum Hauptfeld-Auftakt gegen Masur

Beim ATP Challenger-Turnier in Ismaning wurden am gestrigen Montag die sechs Finalspiele der Qualifikation und fünf Matches der ersten Hauptfeld-Runde ausgetragen. Während zwei deutsche Spieler die Qualifikation erfolgreich meistern konnten, siegten drei DTB-Profis zum Auftakt im Hauptfeld bei der mit 73.000 Euro dotierten „Internationalen Deutschen Tennis-Hallenmeisterschaft“.

von PM

zuletzt bearbeitet: 31.10.2023, 08:41 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Mit einer kämpferischen Leistung behielt Rudolf Molleker im deutschen Duell gegen Daniel Masur die Oberhand.

Im „Match of the Day” traf Daniel Masur (ATP-Nr. 434) aus Bückeburg auf den Berliner Rudolf Molleker(ATP-Nr. 219). Die beiden Spieler standen sich bereits im Frühjahr im Finale der TennisBase-Open in Oberhaching gegenüber, wo sich der 28-jährige Masur bei seinem „Heimspiel“ den Titel des Turniers der ITF World Tennis Tour sichern konnte. Nach je einem Break fiel die Entscheidung des ersten Durchgangs im Tiebreak, in dem sich der 23-jährige Molleker durchsetzen konnte. Im zweiten Satz schaffte Masur das Break im achten Spiel und konnte damit den Satzausgleich herstellen. Auch im dritten Satz konnte er seinem Gegner den Aufschlag abnehmen und schnell auf 3:1 davonziehen. Dennoch schaffte Molleker noch die Wende und holte sich mit fünf Spielgewinnen in Folge den Sieg mit 7:6 (4), 4:6, 6:3 nach 1:38 Stunden. Zufrieden analysierte der Sieger: „Es war grundsätzlich ein sehr enges Match, das in beide Richtungen hätte gehen können. Gegen einen guten Freund auf dessen heimischem Boden zu spielen ist eh eine große Herausforderung. Trotz mehrerer Rückstände habe ich immer an den Sieg geglaubt.“

Squire meistert Auftakthürde souverän

Einen Auftakt nach Maß feierte der Duisburger Henri Squire (ATP-Nr. 265) im Hauptfeld des ATP-Challenger-Turniers der Kategorie 75. Gegen Denis Yevseyev aus Kasachstan übernahm der 23-jährige nach ausgeglichenem Beginn immer mehr die Kontrolle über das Match und triumphierte nach 58 Minuten mit 6:3, 6:4. Im Anschluss an die Begegnung kommentierte er: „Es ist natürlich immer etwas Besonderes, sich auf so einen speziellen Belag wie Teppich einzustellen, aber ich finde das gehört zum Tennissport dazu. Es hat mir heute riesig Spaß gemacht, bei so einer tollen Atmosphäre mit so vielen Zuschauern an einem Montagabend zu spielen. Zu Beginn hatte ich etwas gebraucht, bis ich mich in das Match reingefunden habe. Ich habe durchgängig gut serviert und ich denke, dass ich als aggressiverer Spieler auch verdient gewonnen habe.“ In der zweiten Runde wartet auf Squire mit dem Schweizer Marc-Andrea Hüsler der Champion aus dem Jahr 2020, der sich glatt in zwei Sätzen gegen den letztjährigen Wimbledon-Juniorensieger Mili Poljicak aus Kroatien durchsetzen konnte.

Stodder kämpft sich durch

Neben Molleker überzeugte auch der zweite Berliner im Teilnehmerfeld mit seinen Kämpfer-Qualitäten. Gegen den Ukrainer Vitaliy Sachko schaffte der 27-jährige Timo Stodder (ATP-Nr. 312) nach verlorenem ersten Satz den 3:6, 7:6 (3), 6:3-Erfolg nach knapp über zwei Stunden Spielzeit.

Rosenkranz und Wessels spielen sich ins Hauptfeld

Zwei DTB-Profis konnten sich erfolgreich durch die Qualifikation in das Hauptfeld spielen. Besonders spannend machte es dabei wieder der Essener Mats Rosenkranz (ATP-Nr. 430), der sich gestern schon gegen den Österreicher David Pichler im Tiebreak des dritten Durchgangs durchsetzen konnte. Gegen den Tunesier Skander Mansouri kämpfte sich der 25-jährige nach verlorenem ersten Satz wieder zurück und siegte nach 2:26 Stunden mit 6:7 (8), 6:3, 7:6 (6). In der ersten Hauptfeld-Runde fordert der Linkshänder den Ungarn Mate Valkusz. Ebenfalls in drei Sätzen schaffte der Bielefelder Louis Wessels (ATP-Nr. 342) den Sprung ins Hauptfeld. In 81 Minuten behielt der 25-jährige gegen Marius Copil aus Rumänien mit 4:6, 6:4, 6:3 die Oberhand und sieht sich in der ersten Runde des Hauptfelds dem tschechischen Qualifikanten Andrew Paulson gegenüber, der den Duisburger Tom Gentzsch (ATP-Nr. 666) denkbar knapp mit 3:6, 7:6 (5), 7:6 (4) bezwingen konnte.