ATP Challenger Ismaning: Rosenkranz schlägt Titelverteidiger Huesler

Erfolgreicher Tag aus deutscher Sicht bei den WOLFFKRAN OPEN 2021. Am Dienstag fanden weitere Erstrundenmatches des mit 44.820 Euro dotierten Turniers der ATP Challenger-Tour auf der Anlage des TC Ismaning statt.

von PM

zuletzt bearbeitet: 27.10.2021, 06:13 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Mats Rosenkranz hat in Ismaning für eine Überraschung gesorgt

Zum Auftakt auf dem Center-Court forderte Wildcard-Starter Mats Rosenkranz (ATP 394) aus Essen mit dem Schweizer Marc-Andrea Hüsler (ATP 189) den letztjährigen Sieger der Wolffkran Open. In einem spannenden Duell der aufschlagstarken Linkshänder dominierte der 23-jährige Rosenkranz den Tiebreak des 3. Satzes ohne Punktverlust und sicherte sich den Sieg nach knapp 2 Stunden Spielzeit mit 6:7, 6:2, 7:6.

Nach dem Match zeigt sich der Schützling von Peter Moraing sehr zufrieden: „Im ersten Satz konnte ich bei seinen Aufschlägen fast nichts ausrichten und musste diesen nach Tiebreak abgeben. Danach habe ich meine Returns immer besser getroffen und war im zweiten Satz der deutlich bessere Spieler. Im dritten Satz ging es auf und ab und jedes Spiel war hart umkämpft. Umso glücklicher bin ich, dass ich das Match für mich entscheiden konnte.“ Befragt nach seiner aktuellen Form antwortete er: „Ich habe bei den letzten beiden Challenger-Turnieren meine besten Ergebnisse überhaupt erzielt und einige enge Matches gewonnen, deshalb bin ich mit großem Selbstvertrauen nach Ismaning angereist“.

Marterer schlägt Vesely

Im “Match of the Day” trafen mit dem Franken Maximilian Marterer (ATP 204) und Jiri Vesely (ATP 78) aus Tschechien wieder zwei Linkshänder aufeinander, die ebenfalls mit ihrer Aufschlagstärke brillieren. Mit 82% gewonnener 1. Aufschläge setzte sich der 26-jährige Marterer in 91 Minuten mit 7:6, 6:4 gegen die Nr. 2 des Turniers durch. In der nächsten Runde trifft er auf seinen Landsmann Mats Rosenkranz.

Im Anschluss an das Match analysierte Marterer: „Entscheidend war heute, dass ich mich in den wichtigen Momenten nicht zurückgezogen habe um etwas anderes zu machen, sondern weiter mein kompromissloses, aktives Spiel beibehalten habe ohne den Gegner spielen zu lassen.“ Zu seiner Vorliebe für den schnellen Teppichbelag kommentierte er: „Ich bin auf Teppich groß geworden und bis zum Alter von 16/17 Jahren habe ich immer die Wintersaison auf diesem Belag gespielt. Deshalb weiß ich genau wie ich mich da bewegen und spielen muss. In Eckental konnte ich schon mal ein Challenger-Turnier auf Teppich gewinnen, diese Matches helfen mir natürlich sehr“.

Auch Bachinger erfolgreich

Weiter auf Erfolgskurs sind die beiden deutschen Qualifikanten Matthias Bachinger (ATP 269) und Julian Lenz (ATP 314), die gegen ihre türkischen Gegner jeweils die Oberhand behalten konnten. Der Münchener Bachinger siegte in einer knappen Stunde gegen Altug Celikbilek (ATP 164) mit 6:3, 6:1, während der Giessener Lenz nach heftiger Gegenwehr seines Gegners Cem Ilkel (ATP 160) nach 2:22 Stunden mit 6:7, 7:5 und 6:1 den Einzug in die nächste Runde besiegelte. Der 28-jährige Lenz wartet für sein Zweitrundenmatch auf den Sieger der Begegnung zwischen dem Kölner Oscar Otte (ATP 135) und dem Niederländer Robin Haase (ATP 230), die am morgigen Mittwoch stattfinden wird.

Hanfmann und Rehberg verlieren

Neben Marc-Andrea Hüsler muss mit dem an Nr. 4 gesetzten Yannick Hanfmann (ATP 127) ein weiterer ehemaliger Wolffkran Open-Champion nach der ersten Runde die Segel streichen. Der Karlsruher, der sich 2017 den Sieg bei der ersten Auflage der „Internationalen Hallenmeisterschaft von Bayern“ sichern konnte, unterlag in einem dramatischen Match nach 2:12 Stunden Spielzeit dem Niederländer Tim van Rijthoven (ATP 237) mit 7:5, 6:7, 4:6.

Zum Schreck für die deutschen Spieler entwickelt sich Otto Virtanen (ATP 377). Nachdem der 20-jährige in der Qualifikation den Ludwigshafener Nicola Kuhn (ATP 242) und den Oberpfälzer Johannes Härteis (ATP 427) stoppen konnte, musste sich auch DTB-Topjunior Max Rehberg (ITF Juniors 44) aus Landsham dem aufschlagstarken Finnen, nach ausgeglichenem ersten Satz, in einer knappen Stunde mit 5:7 und 2:6 beugen.

Im letzten Match des Tages schaffte Jonas Forejtek (ATP 310) aus Tschechien eine Überraschung. Der ehemalige US Open-Juniorensieger bezwang den topgesetzten Australier Jordan Thompson (ATP 71) mit 5:7, 6:2 und 6:2. Ebenfalls weiter ist der Wolffkran Open-Finalist von 2019 Maxime Cressy (ATP) aus den USA durch einen Zweisatzsieg gegen den japanischen Lucky Loser Hiroki Moriya (ATP 320).

