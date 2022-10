ATP Challenger Lima: Daniel Altmaier holt den Turniersieg und knackt Top 100 wieder

Daniel Altmaier hat das ATP-Challenger-Turnier in Lima für sich entschieden - er steht damit wieder unter den Top 100.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 31.10.2022, 07:51 Uhr

© Getty Images Daniel Altmaier

Altmaier siegte im Finale des mit 53.120 US-Dollar dotierten Challengers in Peru mit 6:1, 6:7, 6:1 gegen den an zwei gesetzten Tomas Martin Etcheverry.

Im Halbfinale hatte er bereits den topgesetzten Federico Coria in zwei Sätzen aus dem Turnier genommen.

Für den 24-Jährigen ist es der fünfte Turniererfolg auf ATP-Challenger-Ebene.

Und ein wichtiger im Hinblick auf eine mögliche direkte Qualifikation für die Australian Open 2023: Altmaier hat durch seinen Triumph nun 15 Plätze gutgemacht und steht im aktuellen ATP-Ranking auf Platz 91. Allerdings hat er in den kommenden Wochen noch einige Punkte zu verteidigen - im Vorjahr hatte er im November beim Challenger-Event in Puerto Vallarta gesiegt und in Knoxville das Finale erreicht.

Im Mai diesen Jahres hatte Altmaier mit Platz 53 seine bislang höchste Platzierung erreicht, zuletzt aber viele frühe Niederlagen einstecken müssen.