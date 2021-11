Daniel Altmaier: Sieg in Puerto Vallarta, Platz 84 im ATP-Ranking

Daniel Altmaier bleibt auch zum Saisonende in Hochform: Beim ATP-Challenger-Turnier in Puerto Vallarta/Mexiko holte er am Sonntag den Titel, in der Weltrangliste steht er nun so hoch wie nie.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 29.11.2021, 12:12 Uhr

© Getty Images Daniel Altmaier

Altmaier schlug im Finale den Chilenen Alejandro Tabilo (ATP-Nr. 135) mit 6:3, 3:6 und 6:3 und gewann damit seinen dritten Titel auf der ATP-Challenger-Tour. Bereits in Braunschweig und Lüdenscheid hatte Altmaier in 2021 triumphiert.

Der 23-Jährige schraubt sich damit auch im ATP-Ranking in neue Höhen: Erst vorletzte Woche hatte er erstmals die Top 100 geknackt, dank seines Finaleinzugs beim Challenger-Turnier in Knoxville; der Sieg in Mexiko bringt ihn nun auf Platz 84. Außerdem nimmt Altmaier 7.200 US-Dollar Siegprämie mit.

Oscar Otte greift die Top 100 an

Mit Oscar Otte bleibt Altmaier damit einer der Aufsteiger der letzten Zeit: Otte hatte gestern erst in Bari gewonnen, nach Siegen in Ortisei und Ismaning und dem Erreichen des US-Open-Achtelfinals zuvor.

Otte steigt im ATP-Ranking damit auf Platz 102, ebenfalls ein Career-High, das ihm auch für die direkte Australian-Open-Qualifikation reichen sollte.