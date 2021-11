ATP-Challenger Ortisei: Nervenstarker Oscar Otte holt den Titel

Oscar Otte (ATP-Nr. 125) hat das ATP-Challenger-Turnier in Ortisei (St. Ulrich) in Südtirol gewonnen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 14.11.2021, 12:57 Uhr

© Getty Images Oscar Otte

Der 28-Jährige schlug im Finale den Franzosen Maxime Cressy mit 7:6 (5) und 6:4. Es ist Ottes vierter TItel auf der ATP-Challenger-Tour.

Otte zeigte sich hierbei nervenstark, wehrte alle acht Breakchancen von Cressy ab - fünf im ersten Durchgang, drei im zweiten: Hier stand das Match beim 2:3 und 0:40 aus Ottes Sicht auf der Kippe, aber der Kölner spielte stark, schloss zwei Mal mit Übersicht am Netz ab, beim dritten Breakball half der Aufschlag. Direkt im Anschluss dann saßen die tiefen Returns von Otte gegen den Serve-and-Volley-Spieler Cressy zum matchentscheidenden Break. Dem einzigen des gesamten Matches.

Für Otte geht damit sein erfolgreichstes Jahr weiter: Otte hatte bei den US Open aus der Qualifikation heraus das Achtelfinale erreicht und sich dort verletzt, nach seinem Comeback machte er weiter, wo er aufgehört hatte: Beim Challenger-Turnier in Villena erreichte er direkt das Halbfinale, in Ismaning holte er kürzlich den Titel. Nun folgte der Sieg beim Challenger-80-Turnier in Südtirol.

Die Punkte hieraus können entscheidend sein für eine direkte Qualifikation für die Australian Open: Otte steht im Live-Ranking nun auf Platz 116. Eigentlich (noch) zu wenig, nach den offenbar noch nicht ganz fixen Regularien für eine Teilnahme in Melbourne (nur geimpfte Spieler oder auch ungeimpfte nach Quarantäne?) ist allerdings fraglich, ob alle eigentlich qualifizierten Spieler nach Down Under reisen werden.

Daniel Altmaier in Knoxville im Finale

Einen Schritt weiter in Sachen Australian Open scheint indes Daniel Altmaier: Er hat sich beim Challenger-Turnier in Knoxville/USA ins Finale gespielt, dort trifft er ab 19 Uhr MEZ auf Christopher Eubanks.

Im Live-Ranking steht Altmaier bereits jetzt auf Platz 99 - er wird am Montag also erstmals unter die Top 100 der Welt einziehen.

