ATP Challenger Ismaning: Oscar Otte gewinnt den Titel

Großer Jubel bei den einheimischen Zuschauern am Finaltag des ATP-Challenger-Turniers in Ismaning. Mit Oscar Otte konnte sich der zweite deutsche Spieler in die Siegerliste der mit 44.820 Euro dotierten „Internationalen Hallenmeisterschaft von Bayern“ eintragen. Die 5. Ausgabe des Turniers wurde wie in den Vorjahren auf der Anlage des TC Ismaning ausgetragen.

von PM

zuletzt bearbeitet: 31.10.2021, 18:43 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Oscar Otte mit seinem Siegerpokal in Ismaning

Nachdem es im Vorjahr aufgrund der Corona-Pandemie kein Ticketing gab, durften die Finalisten in diesem Jahr vor einer begeisterten Kulisse mit ca. 250 Zuschauern um den Titel kämpfen. Im Endspiel traf Oscar Otte (ATP 135) auf den Slowaken Lukas Lacko (ATP 212), der 2019 den Titel bei den Wolffkran Open gewinnen konnte. Den besseren Start in die Partie erwischte der 28-jährige Otte. Gleich im ersten Spiel konnte er seinem 33-jährigen Gegner den Aufschlag abnehmen und sich so den ersten Satz sichern. Das exakt gleiche Bild im zweiten Satz, als der Schützling von Peter Moraing ebenfalls im ersten Spiel das entscheidende Break zum Satzgewinn einfahren konnte. Mit 87% gewonnener 1. Aufschläge, ohne selbst einen Breakball zuzulassen, feierte der Kölner einen ungefährdeten 6:4, 6:4 Sieg nach 69 Minuten. Nach seinen Siegen in Lissabon 2017 und in Aix-en-Provence 2020 konnte Otte in Ismaning seinen insgesamt dritten ATP Challenger-Titel feiern, den ersten auf deutschem Boden. Das Ismaninger Publikum durfte somit nach dem Sieg von TennisBase-Profi Yannick Hanfmann, der 2017 die erste Auflage der Wolffkran Open für sich entscheiden konnte, wieder einen deutschen Sieger bejubeln.



Im Anschluss an die Begegnung kommentierte Otte: „Ich bin optimal in die Partie gestartet und habe mich beim Aufschlag sehr wohl gefühlt. Ich hatte viele freie Punkte und wenig enge Spiele bei eigenem Aufschlag. So konnte ich freier bei seinen Service-Spielen agieren und da sind dann auch einige Bälle reingeflogen, die sonst vermeintlich ins Aus gehen. Ich bin immer drangeblieben, denn auf Teppich kann so ein Match auch ganz schnell wieder eng werden". Befragt nach der Bedeutung des Titels antwortete er: „Es ist immer schön in Deutschland zu spielen und natürlich auch dort zu gewinnen. Es war eine super Woche, alles war top organisiert und ich habe sehr gutes Tennis gezeigt“.