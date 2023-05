ATP Challenger Mauthausen: Dominic Thiem - Matchpraxis geholt, aber nicht das große Glücksgefühl

Mit der Niederlage gegen Hamad Medjedovic im Halbfinale des ATP-Challenger-Turniers in Mauthausen hat Dominic Thiem seine gesteckten Ziele knapp verfehlt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.05.2023, 19:54 Uhr

© GEPA Pictures Mund abputzen, weiter geht´s für Dominic Thiem

Patrik Kühnen, der Münchner Turnierdirektor und ehemalige Davis-Cup-Kapitän Deutschlands, hat es vor ein paar Jahren mal trefflich formuliert: Ein wichtiger Faktor sei für einen Tennisprofi, dass man das „Game, Set, Match“ so oft als möglich in Verbindung mit seinem Namen höre. Einen Binse zwar, aber Selbstvertrauen ist nunmal durch nichts zu ersetzen. Kühnen hatte damals einen nach seiner Form suchenden Alexander Zverev im Blick. Aber es lässt sich ja ohne Probleme auf Dominic Thiem ummünzen.

Der konnte in Mauthausen immerhin dreimal die Gratulationen seiner Gegner entgegen nehmen. Dass diese Gegner - Matthias Ujvary, Federico Delbonis und Dino Przmic - in der ATP-Weltrangliste zum Teil sehr weit hinter Thiem platziert sind, tut erstmal nichts zur Sache. Die Idee hinter dem Antreten in Oberösterreich war ja das Sammeln von Spielpraxis. Und aber auch von Punkten. Zwar kann man bei fast keinem Turnier das Punktemaximum fix einplanen, aber anstelle der möglichen 100 Zähler sind es nun eben nur 36 geworden.

Thiem nun in Bordeaux

Um den relativ großen Preis spielen am heutigen Sonntag nun also Filip Misolic und Hamad Medjedovic. Misolic könnte die kurze Tradition der österreichischen Turniersieger in Mauthausen fortführen. 2022 hatte Jurij Rodionov den Titel geholt.

Was für den weiteren Verlauf des Jahres aber richtig relevant für Dominic Thiem hätte werden können: Wieder einmal das Gefühl zu erleben, eine Siegertrophäe in die Höhe zu stemmen. Frag nach bei Andy Murray, der sein Championat in Aix-en-Provence vor ein paar Tagen so richtig genossen hat (was ihm in Rom aber auch nicht weitergeholfen hat).

Die Jagd nach dem ersten Titel seit den US Open 2020 geht für Dominic Thiem nun in Bordeaux weiter. Mit voraussichtlich ein wenig strammeren Konkurrenz. Aber wie man in Madrid in der Partie gegen Stefanos Tsitsipas gesehen hat: Thiem kann mit der Aufgabe wachsen.

