ATP Challenger Mauthausen: Dominic Thiem vs. Dino Prizmic im TV, Livestream und Liveticker

Dominic Thiem trifft im Viertelfinale des ATP-Challenger-Turniers in Mauthausen auf Dino Prizmic. Das Match gibt es ab ca. 13 Uhr live im TV bei ORF Sport Plus, im Livestream auf der Website der ATP-Challenger-Tour und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.05.2023, 18:01 Uhr

Dass Dominic Thiem im Viertelfinale des ATP-Challenger-Turniers in Mauthausen steht, ist keine Überraschung: Der Turnierfavorit hatte weder mit Youngster Matthias Ujvary noch mit Federico Delbonis seine Probleme. Gegen den routinierten Argentinier steht Thiem nun bei einer 4:0-Bilanz.

Dass der 18-jährige Dino Prizmic Thiems Gegner in der Runde der letzten acht sein würde, damit war eher nicht zu rechnen. Prizmic steht in der ATP-Weltrangliste aktuell auf Platz 330, profitierte nach seinem Auftaktsieg gegen Miljan Zekic von der Aufgabe des Schweizers Leandro Riedi im zweiten Satz des Achtelfinales.

Thiem gegen Prizmic - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Dominic Thiem und Dino Prizmic gibt es ab ca. 13 Uhr live im TV bei ORF Sport Plus und im Livestream auf der Website der ATP-Challenger-Tour.

