ATP Challenger Mauthausen: Dominic Thiem vs. Hamad Medjedovic im TV, Livestream und Liveticker

Dominic Thiem trifft im zweiten Halbfinale des ATP-Challenger-Turniers in Mauthausen auf Hamad Medjedovic. Das Match gibt es ab ca. 15:30 Uhr live im TV und Livestream bei ORF Plus und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.05.2023, 08:07 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Der Ticker startet in Kürze

© GEPA Pictures Dominic Thiem trifft in Mauthausen auf Hamad Medjedovic

Drei Matches hat Dominic Thiem bislang in Mauthausen bestritten, in Probleme ist der Turnierfavorit weder gegen Matthias Ujvary, Federico Delbonis noch im Viertelfinale gegen Dino Prizmic geraten. Thiem hat alle sechs Sätze gewonnen, in keinem mehr als vier Spiele abgegeben.

Hamad Medjedovic dagegen hat ein Treffen von Thiem mit Kumpel Dennis Novak verhindert. Medjedovic stoppte den Comebacker im Viertelfinale.

Thiem vs. Medjedovic - hier gbt es einen Livestream

Das Match zwischen Dominic Thiem und Hamad Medjedovic gibt es ab ca. 15:30 Uhr live im TV und Livestream bei ORF Plus.

Hier das Einzel-Tableau in Mauthausen