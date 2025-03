ATP Challenger Neapel: Wawrinka gewinnt Schlager gegen Coric

Stan Wawrinka hat im Achtelfinale des ATP-Challenger-Turniers in Neapel die Siegesserie von Borna Coric beendet.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.03.2025, 17:29 Uhr

© Getty Images Stan Wawrinka steht in Neapel im Viertelfinale

Stan Wawrinka gegen Borna Coric - das wäre vor wenigen Jahren noch ein starkes Achtelfinale bei einem Grand-Slam-Turnier gewesen. Aus verschiedenen Gründen aber treffen sich die beiden dieser Tage bei einem Challenger. So wie am heutigen Donnerstag in Neapel. Und da behielt Wawrinka doch überraschend deutlich mit 6:2 und 6.3 die Oberhand. Der Schweizer beendete damit die Siegesserie von Coric, der zuletzt die Challenger in Lugano und Thionville für sich entscheiden konnte.

Viertelfinalgegner von Stan Wawrinka wird die Nummer eins des Turniers sein. Denn Luciano Darderi hatte mit Sumit Nagal beim 6:1 und 6:0 keine Pobleme.

Hier das Einzel-Tableau in Neapel