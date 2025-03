ATP Challenger Phoenix: Joao Fonseca und Kei Nishikori verabreden sich zum Generationenduell

In der Vorschlussrunde des ATP-Challenger-Turniers in Phoenix kommt es zum Generationenduell zwischen Joao Fonseca und Kei Nishikori. Auch das Halbfinale in der oberen Hälfte kann sich sehen lassen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 15.03.2025, 06:49 Uhr

© Getty Images Joao Fonseca fehlen noch zwei Siege zum Titel

Nun gut. Mit dem Semifinal-Aufgebot von Indian Wells kann das ATP-Challenger-Turnier in Phoenix nicht ganz mithalten, insbesondere einem Halbfinalduell ist die internationale Aufmerksamkeit dennoch gewiss. Denn Joao Fonseca und Kei Nishikori werden am Samstag einen Platz im Endspiel ausspielen.

Der erst 18-jährige Fonseca, der im Achtelfinale gegen den Deutschen Jan-Lennard Struff gewonnen hatte, setzte sich im Halbfinale gegen Hugo Gaston vor den Augen des achtfachen Grand-Slam-Siegers Andre Agassi mit 6:4 und 6:4 durch. “Ich habe heute wirklich gutes Tennis gespielt”, zeigte sich der Brasilianer mit seiner Leistung zufrieden.

Bublik fordert Borges

In der Vorschlussrunde kommt es nun zum Generationenduell mit Nishikori. Der 35-jährige Japaner nahm im Viertelfinale den an Position zwei gesetzten Flavio Cobolli mit 6:2, 4:6 und 6:4 aus dem Turnier. “Ich bin sehr glücklich darüber, im Halbfinale zu stehen”, meinte der US-Open-Finalist von 2014 nach der Partie.

In der oberen Hälfte wahrte indes Nuno Borges die Chance auf seinen dritten Phoenix-Titel in Folge. Der topgesetzte Portugiese schlug Colton Smith mit 6:4 und 6:4 und trifft nun auf auf Alexander Bublik, der sich seinerseits im “Showman-Duell” gegen Corentin Moutet 2:6, 7:6 (4) und 7:5 behauptete.

Hier das Einzel-Tableau in Phoenix