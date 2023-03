ATP-Challenger Phoenix: Struff im Halbfinale, Berrettini fliegt gegen Shevchenko raus

Alexander Shevchenko hat beim ATP-Challenger-Turnier in Phoenix überraschend Turnierfavorit Matteo Berrettini besiegt. Jan-Lennard Struff hat dagegen das Halbfinale erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.03.2023, 23:38 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff spielt in Phoenix ein starkes Turnier

Kräftiges Lebenszeichen von Jan.Lennard Struff beim stark besetzten ATP-Challenger-Turnier in Phoenix. Der deutsche Davis-Cup-Spieler, der die Begegnung seines Teams mit der Schweiz in Trier verletzungsbedingt versäumt hatte, steht nach einem Drei-Satz-Erfolg gegen Alexander Bublik schon im Halbfinale. Struff gewann mit 6:4, 3:6 und 6:4 und spielt nun gegen den Portugiesen Nuno Borges, der sich gegen Alexei Popyrin in drei Sätzen behaupten konnte.

Überraschend ausgeschieden ist dagegen Matteo Berrettini, die Nummer eins in Phoenix. Der Italiener unterlag Alexander Shevchenko mit 4:6, 6:3 und 3:6. Shevchenko, der bei Günter Bresnik in Wien trainiert, bekommt es im Halbfinale mit dem Franzosen Quentin Halys zu tun.

Hier das Einzel-Tableau in Phoenix