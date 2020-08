ATP-Challenger Prag: Wawrinka, Kohlschreiber und Ofner am Start

Stan Wawrinka hat sich gegen eine US-Reise und für eine erweiterte Sandplatz-Sause entschieden. Beim ATP-Challenger-Turnier in Prag ist er topgesetzt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 15.08.2020, 14:45 Uhr

© Getty Images Stan Wawrinka

Stan Wawrinka wollte "unter diesen Umständen nicht nach Amerika reisen", wie er kürzlich bekannt gab. Stattdessen will "Stan the Man" den Challenger-Auftakt nutzen. In Prag geht's am Samstag bereits los, zweiaufeinander folgende Turniere in der tschechischen Hauptstadt stehen an, beide will der Schweizer mitnehmen.

Wawrinka, als Weltranglisten-17. der einzige Teilnehmer aus den Top 50, ist topgesetzt vor Jiri Vesely, Pierre-Hugues Herbert und Philipp Kohlschreiber. Die ersten 16 Spieler des mit 137.560 Euro dotierten Turniers haben ein Freilos in Runde 1.

Wawrinka wartet zum Auftakt auf den Sieger der Partie zwischen Roman Safiulin und Lukas Rosol, Kohlschreiber auf Alexey Vatutin oder Mats Moraing.

Auch der Österreicher Sebastian Ofner ist am Start, er ist an Position 15 gesetzt und trifft in Runde 2 auf Zdenek Kolar oder einen Qualifikanten.

Auch Oscar Otte (gegen Malek Jaziri), Daniel Masur (gegenMichael Vrbensky), Rudi Molleker (gegen Adrian Menendez-Maceiras) und Yannick Maden (gegen Arthus de Greef oder Enzo Couacaud) sind am Start.