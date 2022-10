ATP-Challenger Rio de Janeiro: Yannick Hanfmann greift nach dem Titel

Davis-Cup-Spieler Yannick Hanfmann steht beim ATP-Challenger-Turnier in Rio des Janeiro im Endspiel. Dort trifft er heute auf Marco Cecchinato aus Italien.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.10.2022, 22:59 Uhr

© Getty Images Yannick Hanfmann spielt heute in Rio de Janeiro um den Titel

Die Auftritte von Yannick Hanfmann beim ATP-Challenger-Turnier in Rio de Janeiro können sich wirklich sehen lassen: Vier Matches hat der deutsche Davis-Cup-Spieler bislang bestritten, dabei acht Sätze gewonnen und noch keinen einzigen verloren. Ja, keinem Gegner von Hanfmann ist es bislang gelungen, in einem Satz mehr als vier Spiele zu gewinnen. So auch nicht Alexandre Muller in der Vorschlussrunde am Samstag. Hanfmann setzte sich ohne Probleme mit 6:3 nd 6:3 durch.

Im Endspiel wartet nun mit Marco Cecchinato ein Mann, der 2018 bei den French Open das Halbfinale erreichen konnten, in dem er dann allerdings gegen Dominic Thiem ausschied. Cecchinato bezwang in Rio am Samstag den Turnierfavoriten Federico Coria mit 1:6, 6:3 und 6:3.

Die Vorzeichen stehen für Hanfmann nicht schlecht: Er konnte alle drei bisherigen Duelle gegen den Italiener gewinnen. Zwei auf der Challenger-Tour sowie beim 250er in Cagliari im vergangenen Jahr. Mit Max Rehberg hat neben Hanfmann ein zweiter Deutscher am Sonntag die Chance auf einen Challenger-Titel: Rehberg trifft im Endspiel von Ismaning auf Quentin Halys.

