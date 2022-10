ATP-Challenger Rio de Janeiro: Yannick Hanfmann verliert im Endspiel

Yannick Hanfmann hat es nicht ganz geschafft: Der deutsche Davis-Cup-Spieler unterlag im Endspiel des ATP-Challenger-Turniers in Rio de Janeiro dem Italiener Marco Cecchinato in drei Sätzen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.10.2022, 20:07 Uhr

© GEPA Pictures Yannick Hanfmann (hier in Kitzbühel) hat in Rio de Janeiro im Endspiel verloren

Zwei Deutsche hatten am heutigen Sonntag die Chance, bei einem ATP-Challenger-Turnier den Titel zu holen. Aber wie schon Max Hans Rehberg, der in Ismaning gegen Quentin Halys mit 6:7 (6) und 3:6 den Kürzeren zog, schaffte auch Yannick Hanfmann in Rio de Janeiro den letzten Schritt nicht. Hanfmann unterlag dem Italiener Marco Cecchinato mit 6:4, 4:6 und 3:6.

Mit dem Finaleinzug in Rio wird Hanfmann immerhin elf Plätze in den ATP-Charts gutmachen. Ab morgen wird der deutsche Davis-Cup-Spieler als Nummer 155 der Welt geführt werden.