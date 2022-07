ATP-Challenger Salzburg: Dominic Thiem scheitert an Facundo Bagnis

Dominic Thiem ist im Achtelfinale des ATP-Challenger-Turniers in Salzburg ausgeschieden. Der Österreicher unterlag Facundo Bagnis mit 3:6, 6:2 und 4:6.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.07.2022, 12:36 Uhr

© GEPA Pictures Dominic Thiem ist in Salzburg ausgeschieden

Die Partie zwischen Thiem und Bagnis musste am Donnerstagabend unterbrochen werden, der Österreicher erwischte den klar besseren Neustart. Und verwandelte eine 2:1-Führung im zweiten Akt in ein 6:2 und damit zum Satzausgleich. In dieser Phase funktionierten Aufschlag und Vorhand von Thiem gut, Bagnis agierte zumeist aus der Defensive.

Im entscheidenden dritten Satz war es dann aber der Argentinier, der das einzige Break für sich verbuchen konnte. Und dieses auch ohne nennenswerte Schwierigkeiten über die Distanz brachte. Bagnis spielt noch am heutigen Freitag gegen Maximilian Neuchrist aus Österreich um den Einzug ins Viertelfinale in Salzburg.

Für Dominic Thiem geht es kommende Woche in Bastad weiter. Dann allerdings wieder auf höchstem Level. Aus Salzburg kann Thiem den ersten Match-Erfolg nach seinem Comeback mitnehmen - in Runde eins hatte er Filip Misolic in zwei Sätzen bezwungen.

