ATP-Challenger Salzburg: Dominic Thiem gegen Facundo Bagnis wird am Freitag fortgesetzt

Dominic Thiem trifft im Achtelfinale des ATP-Challenger-Turniers in Salzburg-Anif auf Facundo Bagnis. Das Match gibt es ab 18 Uhr live im TV und Livestream bei bei ORF Sport Plus und in unserem Liveticker.

zuletzt bearbeitet: 07.07.2022, 19:44 Uhr

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Verabschiedung Wir dürfen uns für heute verabschieden und melden uns morgen pünktlich zur Fortsetzung wieder. Bis dann, bleibt am Ball! Noch ist ... ... nicht ganz klar, wann das Match morgen seine Fortsetzung findet. Auf tennisnet.com bleibt ihr jedenfalls bestens informiert. Nun ist ... ... es offiziell: Das Match wird heute nicht mehr fortgesetzt. Das sieht ... ... leider gar nicht gut aus in Salzburg. Noch gibt es keine Entscheidung des Veranstalters, für die Fortsetzung der Partie bräuchte es aber wohl ein kleines Wetter-Wunder. Die Prognose ... ... für den Rest des Abends ist leider alles andere als erfreulich. Sollte sich in Salzburg etwas tun, seid ihr bei tennisnet.com genau richtig. Nun ... ... muss die Partie aber unterbrochen werden. Der Regen ist mittlerweile zu stark geworden. Ob und wann es heute weitergeht, steht noch nicht fest. Thiem vs. Bagnis 3:6, 2:1 Per Servicewinner geht's für Thiem zum Spielball. Und diesen kann der Österreicher auch nutzen. 2:1 für den 28-Jährigen. Thiem vs. Bagnis 3:6, 1:1, Einstand Thiem wehrt zwei weitere Breakbälle Bagnis' mit zwei starken Aufschlägen ab. Thiem vs. Bagnis 3:6, 1:1, Einstand Ein starker One-Two-Punch bringt Thiem einen Spielball. Diesen wehrt Bagnis mit einem guten Return ab. Thiem holt sich am Netz anschließend eine weitere Chance, das Game zu beenden. Kann aber auch diese nicht nutzen. Bagnis findet einen hervorragenden Stoppball. Thiem vs. Bagnis 3:6, 1:1, Einstand Thiem lässt Bagnis durch einen Doppelfehler zurück ins Game und fängt sich dann eine starke Rückhand des Argentiniers ein - 30:40. Die Breakchance wehrt Thiem dank eines starken Angriffs ab. Thiem vs. Bagnis 3:6, 1:1 Thiem erarbeitet sich ein 15:30, hat dann aber keine Chance. Mit drei guten Aufschlägen in Folge sichert sich Bagnis das Game. Thiem vs. Bagnis 3:6, 1:0 Mit einem sehenswerten Vorhandwinner organisiert sich Thiem einen Spielball, Bagnis bleibt aufgrund eines Fehlers des Österreichers aber dran. Thiem kommt nach einem erzwungenen Fehler zu einem weiteren Spielball. Und nutzt diesen! Ganz wichtiger Gamegewinn für den 28-Jährigen. Thiem vs. Bagnis 3:6, 0:0, Einstand Bagnis kommt nach einem Vorhandfehler Thiems zu einer weiteren Breakchance, der Österreicher antwortet mit einem Ass. Und streut dann einen Doppelfehler ein. Am Netz wehrt Thiem allerdings auch die vierte Breakmöglichkeit ab. Thiem vs. Bagnis 3:6, 0:0, Einstand Thiem sieht sich mit zwei Breakbällen konfrontiert, wehrt diese jedoch sehenswert ab. Den ersten mit einem guten Aufschlag, den zweiten mit einem Vorhandwinner. Zwischenfazit Wie schon in seinem Erstrundenmatch gegen Filip Misolic macht Thiem noch zu viele Fehler. Mit dem Unterschied, dass Bagnis diese auch zu nutzen weiß. Verdienter Satzgewinn für den Argentinier. Thiem vs. Bagnis 3:6 Während Bagnis mit einer guten Länge spielt, geraten Thiems Schläge oftmals viel zu kurz. So hat der 32-Jährige auch in diesem Servicegame keinerlei Probleme. Satz eins geht mit 6:3 an Bagnis. Thiem vs. Bagnis 3:5 Starkes Aufschlagspiel von Thiem, der sich bei 30:0 mit einem starken Stopp den bisher spektakulärsten Punkt des Tages holt. Thiem vs. Bagnis 2:5 Bagnis hat mittlerweile deutlich das Kommando übernommen und bringt sein Aufschlagspiel locker zur 5:2-Führung durch. Thiem vs. Bagnis 2:4 Thiem startet mit zwei kapitalen Fehlern in das Spiel, greift dann jedoch zweimal stark an - 30:30. Bagnis kommt dank eines brillanten Returns dennoch zu einer Breakchance. Und kann diese dank eines Rückhandfehlers seines Kontrahenten umgehend nutzen. Thiem vs. Bagnis 2:3 Bagnis organisiert sich am Netz mit einem sehenswerten Flugball einen weiteren Spielball. Bei diesem hilft Thiem dann mit - eine Rückhand landet hinter der Linie. Thiem vs. Bagnis 2:2, Einstand Thiem baut den Punkt gut auf, verschlägt eine Vorhand dann jedoch meilenweit - Vorteil Bagnis. Den Spielball kann der Argentinier nach einem starken Return seines Kontrahenten allerdings nicht nutzen. Bei Einstand hat Bagnis dann mit einem Netzroller Glück, Thiem revanchiert sich umgehend mit einem nicht minder glücklichen Schlag. Thiem vs. Bagnis 2:2, Einstand Bagnis patzt erneut zweimal von der Grundlinie und ermöglicht Thiem so einen Breakball. Bei diesem legt der Lichtenwörther eine Rückhand jedoch neben die Linie. Thiem vs. Bagnis 2:2 Das Niveau auf dem Center Court in Salzburg ist derzeit noch überschaubar. Spielerische Höhepunkte sind Mangelware, in diesem Game ist Thiem der etwas stabilere Mann. Zu 15 geht's zum 2:2. Thiem vs. Bagnis 1:2 Der Linkshänder aus Argentinien beginnt zwar mit einem Doppelfehler, holt sich aber die nächsten vier Punkte. Thiem vs. Bagnis 1:1 Auch Thiem ist noch nicht ganz auf dem Platz angekommen und ermöglicht Bagnis mit drei einfachen Fehlern zwei Breakbälle. Den ersten wehrt der Österreicher mit einem sehenswerten Winner ab, bei der zweiten wird er jedoch mit einer Vorhand zu lang. Alles wieder in der Reihe. Thiem vs. Bagnis 1:0 Bagnis startet sichtbar nervös und schenkt Thiem gleich einmal ein Break. Los geht's! Bagnis beginnt mit eigenem Aufschlag. Viel Spaß! Die Bedingungen ... ... sind heute für beide Spieler alles anders als leicht. Aufgrund des Regens ist der Platz sehr langsam - nicht zwingend ein Vorteil für Thiem. Kommen wir ... ... aber zum Highlight-Match des heutigen Tages: Thiem und Bagnis bestreiten heute ihr erstes Duell gegeneinander. Ein Favorit ist im Vorfeld nur schwer auszumachen. In Salzburg ... ... gab es heute für die österreichischen Tennisfans bereits Grund zur Freude: Lukas Neumayer nahm den topgesetzten Arthur Rinderknech mit 7:5 und 6:3 aus dem Turnier. In diesem Moment ... ... betreten die Protagonisten den Platz. Zuerst Bagnis, dann Thiem. In der ersten Runde ... ... setzte sich Thiem gegen Filip Misolic mit 6:4 und 7:5 durch. "Das Niveau war ganz gut. Die Vorhand war teilweise wieder da, wo ich sie haben will. Ich hoffe, dass mir der Sieg Aufschwung gibt", so der 28-Jährige nach dem Match. Die Durststrecke ... ... ist beendet, nun geht es für Dominic Thiem um den zweiten Sieg in diesem Kalenderjahr. Mit Facundo Bagnis wartet auf den Niederösterreicher heute die Nummer 102 der Welt. Begrüßung Servus und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen Dominic Thiem und Facundo Bagnis.

© GEPA Pictures Dominic Thiem trifft im Achtelfinale in Salzburg auf Facundo Bagnis

Thiem hatte zum Auftakt gegen Filip Misolic einige Probleme, setzte sich gegen den steirischen Qualifikanten dann aber doch mit 6:4 und 7:5 durch. Facundo Bagnis, der vergangene Woche in Wimbledon in Runde eins gegen Dennis Novak ausgeschieden war, profitierte von der Aufgabe seines argentinischen Landsmannes Facundo Diaz Acosta.

Erfahrungswerte gibt es keine: Thiem und Bagnis haben auf der ATP-Tour noch nie gegeneinander gespielt.

Thiem vs. Bagnis - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Dominic Thiem und facundo Bagnis gibt es ab 18 Uhr live im TV und Livestream bei bei ORF Sport Plus.

