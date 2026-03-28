ATP Challenger Split: Tom Gentzsch zieht ins Finale ein

Tom Gentzsch spielt am Sonntag beim ATP-Challenger-50-Event in Split um den Titel.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.03.2026, 13:15 Uhr

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© Jürgen Hasenkopf Tom Gentzsch steht im Finale

Toller Erfolg für Tom Gentzsch! Der Deutsche steht beim Challenger-Turnier in Split im Finale. In der Vorschlussrunde setzte sich der 22-Jährige gegen den Franzosen Sascha Gueymard Wayenburg mit 7:5 und 6:4 durch.

Im Endspiel trifft Gentzsch auf den Kroaten Mili Poljicak oder den Belgier Kimmer Coppejans.

Hier das Einzel-Tableau aus Split