ATP Challenger Split: Tom Gentzsch zieht ins Finale ein
Tom Gentzsch spielt am Sonntag beim ATP-Challenger-50-Event in Split um den Titel.
von tennisnet.com
zuletzt bearbeitet: 28.03.2026, 13:15 Uhr
Toller Erfolg für Tom Gentzsch! Der Deutsche steht beim Challenger-Turnier in Split im Finale. In der Vorschlussrunde setzte sich der 22-Jährige gegen den Franzosen Sascha Gueymard Wayenburg mit 7:5 und 6:4 durch.
Im Endspiel trifft Gentzsch auf den Kroaten Mili Poljicak oder den Belgier Kimmer Coppejans.
Hier das Einzel-Tableau aus Split