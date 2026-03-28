ATP Miami: Alexander Zverev - Fortschritt ohne Ertrag

Alexander Zverev hat sein Spiel 2026 bewusst offensiver ausgerichtet, um die Lücke zu Carlos Alcaraz und Jannik Sinner zu schließen. Doch trotz erkennbarer Fortschritte blieb der erhoffte Durchbruch bislang aus.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 28.03.2026, 11:55 Uhr

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Alexander Zverev schied im Miami-Halbfinale aus

Alexander Zverevs großes Ziel ist ja - daraus machte er auch in Miami keinen Hehl - der Gewinn einer Grand-Slam-Trophäe. Dafür hat der Deutsche im Jahr 2026 sein Spiel noch einmal adaptiert: Zverev will in diesem Jahr proaktiver agieren und damit die Lücke zu Carlos Alcaraz und Jannik Sinner schließen.

Durchschlagenden Erfolg hatte Zverevs Umstellung bislang nicht. Sowohl bei den Australian Open (Alcaraz) als auch in Indian Wells und Miami (Sinner) war gegen einen der beiden Superstars Schluss. Vor allem für den Weltranglistenzweiten aus Sexten ist Zverev mittlerweile so etwas wie ein Lieblingsgegner.

Zverev gewann zuletzt 2023 gegen Sinner

In Miami hielt Zverev zwar deutlich besser mit als noch vor zwei Wochen in Indian Wells, am Ende stand musste er gegen Sinner dennoch die siebte Niederlage in Folge einstecken. Zverevs letzter Sieg gegen den Südtiroler liegt mittlerweile rund dreieinhalb Jahre zurück. 2023 setzte er sich bei den US Open in New York in fünf Sätzen durch.

Während Sinner seither vier Major-Titel einheimste, wartet Zverev immer noch auf seinen ersten ganz großen Coup. Woran liegt das? "Sascha ist ein unglaublicher Spieler", stellte auch Sinner nach seinem Finaleinzug in Miami fest. Doch gegen den Italiener und Alcaraz stößt Zverev zumeist an seine Grenzen.

Zverev wird nicht aufgeben

Möglicherweise liefern Zverev die Worte von Daniil Medvedev einen Lösungsansatz. “Wenn man sich meine Karriere ansieht, bin ich wahrscheinlich schlechter als sie”, sagte der Russe zuletzt in Bezug auf die Dominanz von Alcaraz und Sinner. “Aber wenn sich mir die Gelegenheit bietet, gebe ich mein Bestes, um sie herauszufordern. Manchmal klappt es. Genau das werde ich auch weiterhin versuchen.”

Aufgeben wird auch Zverev definitiv nicht. Zumal der Deutsche - auch aufgrund ausbleibender Verletzungssorgen - seinen Optimismus wiedergefunden hat. “Ich fühle mich dieses Jahr anders", hatte Zverev in den Tagen von Miami dem “Tennis Channel” gesagt - und sich in Bezug auf den Gewinn seines ersten Major-Titels äußerst zuversichtlich gezeigt: "Es kann und es wird auch passieren.” Doch dafür wartet auf Zverev, der sein nächstes Turnier in Monte-Carlo (5. bis 12. April) auf Sand bestreiten wird, vor allem in den großen Matches noch einiges an Arbeit.

Hier das Einzel-Tableau in Miami