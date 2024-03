ATP Challenger Szekesfehervar: Dominic Thiem - bis zum Viertelfinale nur Qualifikanten in Sicht

Dominic Thiem startet in der kommenden Woche als Nummer eins beim ATP-Challenger-Turnier in Szekesfehervar. Und hat eine angenehme Auslosung erwischt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.03.2024, 07:47 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem steigt kommende Woche wieder in den Tenniszirkus ein

Matches gegen Qualifikanten sind zwar eine zweischneidige Sache, schließlich haben eben diese schon zwei Matches hinter sich, ehe sie das Hauptfeld eines ATP-Turniers erreichen. Andererseits deutet ja schon der Umstand, dass sie sich überhaupt qualifizieren mussten, darauf hin, dass die grundsätzliche Form nicht die beste ist. Dominic Thiem kann beim ATP-Challenger-Turnier in Szekesfehervar diese These nun testen. Und zwar gleich zwei Mal hintereinander. Der an Position eins gesetzte Österreicher trifft nämlich zum Auftakt ebenso auf einen Qualifikanten wie im Falle eines Sieges auch im Achtelfinale.

Geht man nach der Setzliste, könnte Andrea Pellegrino aus Italien der Viertelfinalgegner Thiems werden, in der Vorschlussrunde hätte das Tableau ein Treffen mit Rchard Gasquet vorgesehen.

Für Dominic Thiem wird es der erste Auftritt auf der ATP-Tour seit dem Ausscheiden bei den Australian Open gegen Félix Auger-Aliassime werden. Danach hat sich der US-Open-Champion von 2020 noch beim Davis Cup in Irland und beim Ultimate Tennis Showdown in Oslo gezeigt. Bei letzterem musste Thiem aufgrund einer Lebensmittelvergiftung schon nach dem ersten Tag w.o. geben.

Mit Lukas Neumayer ist noch ein zweiter Österreicher im 32er-raster von Szekesfehervar notiert. Neumayer beginnt ebenfalls gegen einen Qualifikanten.

