ATP-Challenger Teneriffa: Brandon Nakashima holt Titel

Brandon Nakashima ist zurück in die Erfolgsspur gekehrt. Nach einem ergebnistechnisch eher durchwachsenen vergangenen Jahr gewann der 22-jährige US-Amerikaner beim Tenerife Challenger 1 seinen ersten Titel der noch jungen Saison. Nakashima besiegte im Endspiel den Spanier Pedro Martinez in zwei Sätzen.

von Florian Heer

zuletzt bearbeitet: 21.01.2024, 18:05 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Florian Heer Brandon Nakashima mit seiner Trophäe auf Teneriffa

Von Florian Heer aus Teneriffa

In hervorragenden Bedingungen an einem fast wolkenfreien sonnigen Sonntag mit Temperaturen oberhalb der 20 Grad-Marke in Guía de Isora, war Nakashima der dominantere der beiden Akteure. Mit jeweils zwei frühen Breaks in beiden Sätzen stellte die Nummer 4 der Setzliste bei dem mit 120.950 Euro dotierten ATP-Challenger-Hartplatzturniers früh die Weichen auf Erfolg und verließ mit einem 6:3, 6:4 nach knapp eineinhalb Stunden verdient als Sieger den Platz.

„Ich bin gut in beide Sätze gestartet und konnte in den wichtigen Momenten mein bestes Tennis abrufen“, erklärte Nakashima den Schlüssel zum Erfolg. Der Kalifornier hat die Saison in Australien begonnen, unterlag jedoch dort zwei Mal dem Tschechen Jakub Mensik: zuerst beim Challenger in Canberra und dann erneut in der Qualifikation zu den Australian Open.

Wohlfühlwoche in Teneriffa

Die weite Anreise nach Teneriffa hat sich für Nakashima ausgezahlt. „Ich wollte mir etwas Selbstvertrauen zurückholen und dies ist mir gelungen. Wenn man die Woche mit einem Sieg beenden kann, gibt einem das immer ein sehr gutes Gefühl. Bestimmt wird heute noch etwas Zeit sein, um mit meinem Team etwas zu feiern.“ Ein Preisgeld von 16.550 Euro und wertvolle 100 ATP-Ranglistenpunkte konnte die Nummer 127 der Welt mit seinem insgesamt vierten Triumph auf der Challenger-Tour verbuchen.

Der Mann aus San Diego, der vor zwei Jahren in seiner Heimatstadt seinen ersten Titelgewinn auf der ATP-Tour feiern konnte, wird seit Ende vergangener Saison vom ehemaligen Roland-Garros Finalisten Mariano Puerta und Davide Sanguinetti betreut, und möchte alsbald auf die große Bühne des Tennis zurückkehren.

„Mein Ziel ist es so schnell wie möglich wieder auf Tour-Level antreten zu können“, gibt der Sieger der 2022 Next-ATP-Finals als Parole aus. Die nächsten Wochen wird Nakashima noch auf dem europäischen Indoor-Swing der Challenger-Tour verbringen. Mit Leistungen, wie in dieser Woche auf der Vulkaninsel, wird der Jungstar aber bald seinen Angriff auf die erweiterte Weltspitze fortsetzen können.

Tenerife Challenger to be continued…



Ausgetragen wird die Tenerife Challenger Turnierserie, die insgesamt aus drei Events in dieser Saison bestehen wird und in den Wochen vom 18. Februar bis 3. März fortgesetzt wird, auf der wunderschönen Tennisanlage des Abama Tennis Resorts von der man aus durch Palmen und einer weitangelegten Grünanlage mit angeschlossenem Golfplatz den Atlantik überblickt.

„Es ist wunderschön hier“, gab sich auch Nakashima, der zum ersten Mal auf den Kanarischen Inseln zu Gast war, von der Kulisse angetan. „Ich hoffe eines Tages zum Urlaub hierher zurückzukehren. Jetzt gilt es aber zunächst den Fokus auf die kommenden Turniere zu setzen.“