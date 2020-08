ATP Challenger Todi: Yannick Hanfmann im dritten Viertelfinale des Jahres

Yannick Hanfmann hat das dritte Viertelfinale auf der ATP-Challenger-Tour in diesem Jahr erreicht. Nach Burnie in Australien und den Koblenz Open, ist der 28-jährige Deutsche in die Runde der letzten Acht bei den Internazionali Di Tennis Citta Di Todi eingezogen.

von Florian Heer

zuletzt bearbeitet: 21.08.2020, 07:40 Uhr

© Florian Heer Yannick Hanfmann steht in Todi im Viertelfinale

Von Florian Heer aus Todi

Bei über 30 Grad am Donnerstagnachmittag auf dem Campo Centrale des Tennis Club Todi 1971 besiegte Hanfmann den italienischen Teenager Lorenzo Musetti 3-6, 6-4, 6-3. Die Nummer Sieben des mit 88.250 Euro dotiertem Sandplatz-Events überzeugte vor allem bei eigenem Aufschlag. Hanfmann servierte vier Asse und gewann 83 Prozent seiner ersten Aufschlag-Punkte, um nach einer Stunde und 40 Minuten den Sieg einzutüten.

Neue „Handtuch-Policy“ nachhaltig?

Die Nummer 143 der ATP-Weltrangliste hat sich dabei gut an die neuen Rahmenbedingungen seit dem Re-Start der Tour gewöhnt. Nicht nur, dass sich allgemein weniger Personen auf dem Turniergelände befinden, so kommt man auch mit einer geringeren Anzahl von Offiziellen und Helfern auf dem Platz aus. Neben dem Stuhl-Schiedsrichter sind lediglich drei Linienrichter und drei Ballkinder im Einsatz. Letztere dürfen aufgrund der Hygienevorschriften die Handtücher der Spieler nicht berühren. Hierfür wurden dementsprechende Halterungen eingeführt.

„Das sind Kleinigkeiten, an die man sich schnell gewöhnt“, sagt Hanfmann. „Ich finde das auch gar nicht schlimm, wenn wir uns selbst um unsere Handtücher kümmern. Auch vom Zeitfaktor macht es keinen großen Unterschied. Die armen Kinder müssen sonst unsere vollgeschwitzten Dinger nehmen. Mich würde es nicht stören, wenn dieser Status aufrechterhalten werden sollte“, führt der fünfmalige Challenger-Champion aus und schickt hinterher: „Allerdings glaube ich nicht daran.“

Hanfmann: erstes Match gegen Cecchinato

Im Viertelfinale von Todi geht es nun gegen einen weiteren Lokalmatadoren. Hanfmann trifft am Freitag auf den frisch-gebackenen Vater Marco Cecchinato. Die Nummer Zwei der Setzliste hatte keine Mühe in seinem Zweitrunden-Match mit dem Argentinier Juan Pablo Ficovich. 6-3, 6-4 hieß es nach 75 Minuten Spielzeit für den Italiener. Hanfmann und Cecchinato werden zum ersten Mal aufeinandertreffen.

Nummer 1 des Turniers scheidet aus

Für die Überraschung des Tages sorgte Bernabe Zapata Miralles. Der 23-jährige Spanier warf seinen top-gesetzten Landsmann Roberto Carballes Baena glatt mit 6-2, 6-1 aus dem Turnier. „Mit diesem glatten Ergebnis konnte ich nicht rechnen“, gab sich Zapata Miralles im Anschluss zufrieden. „Ich habe gegen einen Gegner, der sich auf Sand sehr wohl fühlt, ein fast perfektes Match gespielt. Ich fühle mich hier in Todi sehr wohl und dies ist nach einer so langen Pause keine Selbstverständlichkeit.“ Jetzt geht es für den Mann aus Valencia gegen Facundo Bagnis aus Argentinien.

Mit Cedrik-Marcel Stebe steht ein weiterer Deutscher im Viertelfinale. Die Nummer Vier des Turniers in Umbrien wird es unter Flutlicht mit dem Italiener Gian Marco Moroni zu tun bekommen. Dessen Landsmann Federico Gaio erwartet den Franzosen Antoine Hoang.