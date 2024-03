ATP Challenger-Tour: Borges stoppt Berrettini im Finale von Phoenix

Nuno Borges hat seinen Titel beim ATP-Challenger-Turnier in Phoenix mit einem 7:5, 7:6 (4) im Endspiel gegen Matteo Berrettini verteidigt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.03.2024, 07:26 Uhr

© Getty Images Nuno Borges hat seinen Titel in Phoenix verteidigt

Es hat nicht ganz geklappt mit dem perfekten Comeback von Matteo Berrettini nach sechs Monaten Pause auf der ATP-Tour. Denn der Italiener musste sich im Endpsiel des stark besetzten ATP-Challenger-Turniers in Phoenix im Endspiel dem portugiesischen Titelverteidiger Nuno Borges mit 5:7 und 6:7 (4) geschlagen geben. Im Viertel- und im Halbfinale, die Berrettini beide am Samstag ansolvieren musste, hatte er noch vier Tiebreaks für sich entschieden.

Für Borges setzt sich dagegen eine starke Saison fort. Bei den Australian Open erreichte der die vierte Runde, zuletzt in Los Cabos stand er im Viertelfinale. Kein Wunder, dass der nunmehr zweimalige Champion von Phoenix im Siegerinterview von einer großartigen Woche sprach. Die aber, so Borges, gar nicht so gut begonnen habe. Er habe aber von Match zu Match mehr Selbstvertrauen gesammelt. Was ja auch für seinen unterlegenen Finalgegner Matteo Berrettini gilt.

